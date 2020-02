Gigi Hadid confirme la romance de Zayn Malik

2020-02-15 02:30:05

Gigi Hadid a confirmé qu’elle et Zayn Malik étaient de retour ensemble, alors qu’elle a posté une photo de lui sur Instagram l’appelant “Valentine”.

Vendredi (14.02.20), la mannequin de 24 ans s’est rendue sur Instagram pour partager une image de l’ancien morceau de One Direction, où elle l’a décrit comme sa “Valentine” en l’honneur des vacances romantiques.

Posant la photo sur son compte @gisposible – où le mannequin partage son amour de la photographie avec son appareil photo jetable – elle a écrit: “HEY VALENTINE

“Z à la ferme [heart] Déc 2019 (sic) ”

Gigi et Zayn, 27 ans, avaient précédemment daté de novembre 2015 à mars 2018 avant de raviver brièvement leur romance quelques mois plus tard, et de se séparer à nouveau il y a presque un an.

Depuis lors, Gigi a eu une brève romance avec Tyler Cameron, mais a été repéré le mois dernier avec le hitmaker ‘Pillowtalk’ alors qu’ils sortaient pour célébrer son 27e anniversaire.

À l’époque, une source expliquait: “Gigi et Zayn se sont retrouvés juste avant les vacances de décembre. Zayn a contacté Gigi le mois dernier et elle lui donne une autre chance.

“Elle l’a toujours aimé et la pause entre les deux était nécessaire. Zayn a travaillé sur sa musique passée et s’est concentrée sur sa santé et est vraiment bien placé actuellement.”

Des sources ont également déclaré que le couple travaillait sur leur relation amoureuse depuis plusieurs mois et prenait les choses “lentement et régulièrement” dans l’espoir que l’amour durerait entre eux.

Un autre initié a déclaré: “Ils se sont remis ensemble très récemment. Ils ont essayé de le faire fonctionner pendant trois mois, mais cela a été lent et régulier.”

Pendant ce temps, il a été rapporté en novembre que Gigi et Zayn avaient repris contact, après sa séparation de Tyler.

Une source a déclaré: “Gigi a toujours eu un faible pour Zayn et ils ont beaucoup d’histoire ensemble. Ils sont passés par une phase où ils ont pris du temps à part et ne communiquaient pas du tout, mais ils ont été en contact récemment. Elle le soutient. Ils discutent ici et là mais ça a été décontracté. Ils ne se remettent pas ensemble, mais sont en bons termes pour le moment. “

