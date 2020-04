Gigi Hadid est enceinte

Gigi Hadid attendrait son premier enfant avec son petit ami Zayn Malik.

Selon TMZ, le mannequin de 25 ans serait enceinte de 20 semaines de son premier enfant avec l’ancienne star de One Direction Zayn.

La publication affirme que “des sources familiales” ont confirmé la grossesse, et dit que “leurs deux familles sont très excitées” à propos de la nouvelle.

Au moment de la rédaction du présent rapport, ni Gigi ni Zayn n’avaient commenté les rapports.

Pendant ce temps, Gigi avait déjà fait allusion à la possibilité de fonder une famille avec Zayn, alors qu’elle disait qu’elle attend son avenir avec impatience en dehors de la modélisation.

Elle a dit: “Je pense qu’en vieillissant … enfin un jour je fonderai une famille et je ne sais pas si je serai toujours mannequin. J’aime le côté créatif de la mode, c’est tellement épanouissant. Les gens Je travaille avec moi si heureux, j’ai tellement de chance d’être avec eux. Mais qui sait? Peut-être que je vais me mettre à plein temps en cuisine! ”

Et le couple pourrait être prêt à élever son enfant de la résidence actuelle de Gigi à New York, car elle a avoué qu’elle aime s’éloigner de l’agitation de la vie urbaine.

Gigi – qui possède une ferme en dehors de la ville – a ajouté: “Je pense que la bizarrerie et la beauté de celle-ci viennent aussi de l’isolement. La plupart du temps, j’ai des amis et de la famille à la ferme, mais il y a beaucoup de jours où je suis là juste par moi-même, et je m’assieds dans mon petit chalet en silence et je fais juste ces petites choses pour moi. Je pense que cela me donne aussi l’énergie et l’amour pour ce que je fais. piles.”

