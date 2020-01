Gigi Hadid et Zayn Malik de nouveau ensemble?

2020-01-12 17:00:04

Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​apparemment confirmé qu’ils étaient de retour ensemble, tout en célébrant l’anniversaire de Zayn samedi (11.01.20).

Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​apparemment confirmé qu’ils étaient de retour ensemble, tout en célébrant l’anniversaire de Zayn.

L’ancienne star de One Direction a eu 27 ans dimanche (12.01.20), et la veille, lui et son ex-petite amie Gigi – avec qui il est sorti de novembre 2015 à mars 2018 avant de raviver brièvement leur romance quelques mois plus tard et de se séparer à nouveau il y a presque un an – ont été repérés en train de dîner ensemble à New York.

Dans des photos obtenues par le journal Daily Mail, Zayn et Gigi, 24 ans, ont marché bras dessus bras dessous dans le restaurant méditerranéen-italien il Buco, où ils ont été rejoints par la sœur de Gigi Bella Hadid et la chanteuse Dua Lipa.

Les fans ont d’abord supposé que le couple s’était réuni pendant les vacances, lorsque Gigi a révélé qu’elle cuisinait l’une des recettes de la mère de Zayn, Trisha Malik.

Elle a écrit sur Instagram: “Dimanche dans la cuisine: sur le point de faire mariner le poulet pour l’un de mes favoris !!! @ Salade de pâtes au poulet et au curry de mammamalik. J’espère qu’elle partagera la recette avec le monde un jour. (Sic)”

Il a également été rapporté en novembre que le mannequin avait renoué avec le hitmaker ‘Pillowtalk’ après sa séparation de Tyler Cameron ce mois-là.

Une source a déclaré: “Gigi a toujours eu un faible pour Zayn et ils ont beaucoup d’histoire ensemble. Ils sont passés par une phase où ils ont pris du temps et ne communiquaient pas du tout, mais ils ont été en contact récemment. Elle le soutient. Ils discutent ici et là mais ça a été décontracté. Ils ne se remettent certainement pas ensemble mais sont en bons termes pour le moment. ”

Mais un autre initié a déclaré en même temps que la paire ne cherchait pas à raviver leur romance.

Ils ont expliqué: “Gigi et Zayn parlent toujours mais ils ne se remettent pas ensemble – c’est beaucoup trop stressant pour elle. Elle a encore des sentiments persistants pour lui, mais elle ne reviendra pas avec lui. Elle est déjà Ils ont passé plus de temps ensemble avant la relation avec Tyler Cameron. Sa famille veut qu’elle soit heureuse et ils savent que ce n’est pas lui non plus. “

Mots clés: Gigi Hadid, Zayn Malik

Retour au flux

.