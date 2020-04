Gigi Hadid et Zayn Malik sont enceintes. À l’intérieur de leur relation intermittente

De rompus à attendre un petit paquet de joie, Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​fait un bond massif dans leur relation. La nouvelle a récemment fait savoir que les amoureux on et off attendent maintenant leur premier enfant ensemble. Revenons sur la façon dont les tourtereaux sont arrivés ici.

Gigi Hadid et Zayn Malik | Dominique Charriau / WireImage

La grossesse de Gigi Hadid

TMZ a peut-être annoncé la nouvelle passionnante de la grossesse le 28 avril, mais la future maman a déjà 20 semaines, ce qui est surprenant, car Hadid a publié des photos au cours des cinq derniers mois et personne ne s’est rendu compte d’une éventuelle grossesse.

Bien qu’il ne soit pas idéal d’être enceinte pendant une pandémie, la fermeture relative du pays en raison du coronavirus (COVID-19) a permis à Malik et Hadid de passer beaucoup de temps ensemble pendant sa grossesse. Les deux sont actuellement en quarantaine avec la famille de Hadid en Pennsylvanie.

“[Gigi] n’a généralement pas plus de quelques jours de repos à la fois à cause de son horaire de travail fou, c’est donc un grand changement », a déclaré une source à HollywoodLife. “Ce n’est pas une période facile pour quiconque, mais elle en profite et prend ce temps pour apprécier les petites choses de la vie.”

Le temps passé ensemble a été bon pour leur relation, qui a connu des hauts et des bas.

“Cela a été bon pour sa relation avec Zayn parce que beaucoup de choses qui les stressent, à savoir le fait qu’elle doive être partie pour son travail, ont été supprimées”, a poursuivi la source. “Ils sont capables d’être simplement ensemble sans toutes les pressions extérieures et c’est une bonne chose.”

La relation de Zayn et Gigi

Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Malik et Hadid pourraient être un couple en novembre 2015.

En janvier de l’année suivante, Hadid était la principale femme du clip de Malik pour «Pillow Talk». Plus tard, interrogé par Zach Sang & the Gang, Malik a essentiellement admis qu’il était avec Hadid après qu’on lui ait demandé si c’était cool d’avoir sa petite amie dans le clip.

“Euh, ouais c’était cool”, a déclaré Malik. «C’était quelque chose de différent et, oui, nous l’avons apprécié. C’était amusant, nous nous sommes beaucoup amusés sur le plateau. »

Au cours des mois suivants, la paire est apparue ensemble dans Vogue, était sur la couverture du magazine et a assisté au Met Gala en tant que paire, tous les signes d’un couple puissant en plein essor.

Mais en mars 2018, ils ont appelé à l’arrêt.

“Les déclarations de rupture semblent souvent impersonnelles car il n’y a vraiment aucun moyen de mettre en mots ce que deux personnes vivent ensemble pendant quelques années”, a écrit Hadid dans un communiqué sur Twitter. «Non seulement dans la relation mais dans la vie en général. Je suis éternellement reconnaissant pour l’amour, le temps et les leçons de vie que Z et moi avons partagés.

«Je ne veux que le meilleur pour lui et je continuerai à le soutenir en tant qu’ami pour lequel j’ai un immense respect et un immense amour», a-t-elle poursuivi. “Quant à l’avenir, quoi qu’il soit censé être, le sera toujours.”

Un mois plus tard, les deux étaient de retour ensemble pour se séparer à nouveau en janvier 2019. Ils ont ravivé les choses en novembre et en janvier 2020, ils étaient de retour.

Espérons que leur relation reste cette fois.