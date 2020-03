Gigi Hadid: Je suis un Taureau terre-à-terre

2020-03-16 16:30:07

Gigi Hadid croit que son signe astrologique Taureau est la raison pour laquelle elle est si terre-à-terre.

La mannequin de 24 ans est née le 23 avril ce qui fait d’elle une Taureau et à cause de son signe astrologique elle est “en paix avec le timing de la terre”.

S’exprimant sur le nouveau numéro du magazine Harper’s Bazaar, elle a déclaré: “Je pense que je me suis toujours vu de la même façon. Bien que mes rêves se soient réalisés et que j’en ai vécu tellement, mon dialogue intérieur a toujours été celui de soi -la réflexion et le maintien de l’intégrité comme objectif principal dans tout ce que je fais. J’accorde également beaucoup de crédit au fait que je suis un Taureau, que cela ait quelque chose à voir avec cela ou non … Haha … Mais je ‘ai toujours ressenti un lien avec quand les gens disent qu’un Taureau est en paix avec le moment de la terre. J’espère que tout ce que nous traversons, bon ou mauvais, est pour le mieux. J’essaie de voir le bien des gens d’abord et rappelez-vous que tout le monde essaie continuellement de grandir et de faire de son mieux. ”

Dans la publication, Gigi est interviewée par ses amis célèbres, dont Serena Williams, Kendall Jenner, Blake Lively et Taylor Swift.

Gigi est interrogée par Kendall, 24 ans, sur ce qu’elle a appris en vivant dans une ferme et la star du défilé révèle qu’elle aime aller dans la propriété de sa mère Yolanda Hadid en Pennsylvanie parce qu’elle peut échapper aux pressions de sa carrière et de sa célébrité.

Gigi – dont la sœur cadette Bella Hadid est également mannequin – a déclaré: “La ferme m’a vraiment fait me souvenir et ramener à ma vie mes plaisirs les plus simples. Cela m’a permis de remplir mes jours de congé avec les petites choses qui me font heureux, comme l’art, le jardinage, le yoga, la cuisine, être à l’extérieur et passer du temps avec mes proches et mes animaux sans avoir à me soucier de choses comme ce que je porte ou à quoi mes cheveux ressemblent, ou d’être photographié ou vu ce jour-là. loin de la ville et des yeux du public, je me sens à nouveau comme un enfant, et cette liberté m’a vraiment guérie. ”

L’interview complète apparaît dans le numéro d’avril 2020 de Harper’s Bazaar, disponible à partir du 24 mars.

