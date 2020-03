Gigi Hadid parle de vivre dans une ferme et de ce qu’elle a appris en fabriquant ses propres chaises

Gigi Hadid n’est pas votre mannequin typique – malgré sa renommée, elle a trouvé un moyen de rester ancrée et humble, avec une vie facile à la ferme. Oh, et elle fait ses propres chaises à la main, apprenant quelque chose de précieux dans le processus.

Gigi Hadid | Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis via .

Hadid se connecte avec une vie paisible

La célébrité entoure Hadid, avec sa carrière, des amis célèbres (dont Taylor Swift et Kendall Jenner), et le célèbre petit ami, Zayn Malik. Sa sœur, Bella, et son frère, Anwar, sont également des mannequins et sa maman Yolanda Hadid est devenue célèbre dans la série de téléréalité The Real Housewives of Beverly Hills.

Malgré son statut de célébrité, Hadid a trouvé un moyen de rester ancré dans la campagne. Sa mère a acheté une ferme en Pennsylvanie en 2017.

«C’est là que nous pouvons tous venir et nous sentir à nouveau comme nous», a-t-elle déclaré au magazine Elle en 2019. «Quand je suis ici, je monte dans mon camion et je vais au magasin. Les enfants sont excités au marché, mais ils ne sortent pas leur téléphone. Ils veulent que nous nous sentions normaux, et c’est très apprécié. “

La vie à la ferme l’a mise en contact avec des «plaisirs simples»

Dans le numéro d’avril 2020 de Harper’s Bazaar, Hadid a répondu aux questions posées par certains de ses amis célèbres.

Jenner s’est plongée dans la vie à la ferme, lui demandant ce que cela lui avait appris. «La ferme m’a vraiment fait me souvenir et ramener à ma vie mes plaisirs les plus simples», a expliqué Hadid.

Elle a ajouté: «Cela m’a permis de remplir mes jours de congé

des petites choses qui me rendent heureux, comme l’art, le jardinage, le yoga, la cuisine, être

dehors et passer du temps avec mes proches et mes animaux sans avoir à

s’inquiéter de choses comme ce que je porte ou à quoi mes cheveux ressemblent, ou être

photographié ou vu ce jour-là. Être loin de la ville et du public

me fait me sentir à nouveau comme un enfant, et cette liberté a vraiment guéri

moi.”

Hadid fabrique des chaises et apprend des échecs

Le modèle ne trouve pas seulement un lien avec ces «plaisirs simples»

à la ferme, elle a également appris à fabriquer des chaises à la main. Pal Blake Lively a demandé

ce qui l’a inspirée à faire des chaises.

“Quand je passe du temps à la ferme, je trouve amusant d’essayer

quelque chose de nouveau et voir si je peux y arriver », a expliqué Hadid. “C’est libérateur

juste créer sans que le but final soit de finir. la chaise

l’idée en est venue. Je voulais voir si je pouvais d’abord construire un cadre en bois et

puis versez-y de la résine et faites une chaise claire. »

«J’ai construit la pièce en bois, puis à l’étape suivante, j’ai appris que vous ne pouvez sécher la résine qu’en petites couches, et plus j’ajoute de couches, plus il est clair que je n’ai pas fait mon cadre suffisamment scellé», a déclaré le modèle. expliqué. «Échoué lamentablement. J’ai fini par abandonner le gros et j’ai fait une version à petite échelle, qui fonctionnait beaucoup mieux! J’aime la méthode “Essayer et échouer et réessayer”. Cela reste amusant et intéressant pour moi, et même en cas d’échecs, vous pouvez en apprendre beaucoup. »