Gigi Hadid veut une famille

2020-02-20 01:30:05

Gigi Hadid veut fonder une famille à l’avenir, car elle dit qu’elle peut se voir quitter le mannequinat pour élever des enfants.

Gigi Hadid veut fonder une famille.

Le mannequin de 24 ans a récemment relancé sa romance avec l’ancienne star de One Direction Zayn Malik, et elle a laissé entendre qu’ils pourraient être prêts à avoir des enfants à l’avenir, car elle a déclaré qu’elle attend son avenir avec impatience en dehors du mannequinat.

Elle a dit: “Je pense qu’en vieillissant … enfin un jour je fonderai une famille et je ne sais pas si je serai toujours mannequin. J’aime le côté créatif de la mode, c’est tellement épanouissant. Les gens Je travaille avec moi si heureux, j’ai tellement de chance d’être avec eux. Mais qui sait? Peut-être que je vais me mettre à plein temps à cuisiner! ”

Et lorsqu’elle s’installera, la beauté blonde pourrait décider de s’éloigner de sa résidence actuelle à New York, car elle aime s’éloigner de l’agitation de la vie urbaine.

Gigi – qui possède une ferme en dehors de la ville – a ajouté: “Je pense que la bizarrerie et la beauté de celle-ci viennent aussi de l’isolement. La plupart du temps, j’ai des amis et de la famille à la ferme, mais il y a beaucoup de jours où je suis là juste par moi-même, et je m’assieds dans mon petit chalet en silence et je fais juste ces petites choses pour moi. Je pense que cela me donne aussi l’énergie et l’amour pour ce que je fais. batteries.”

La star passe la plupart de son temps à travailler, mais aime faire preuve de “créativité” dans ses temps libres, ainsi que passer du temps avec des amis et “rendre les autres heureux”.

S’adressant au magazine i-D, elle a déclaré: “Ce qui me rend heureuse, c’est de créer avec et pour d’autres personnes. Ces moments vraiment spéciaux au travail où vous vous dites” Wow, c’est pourquoi j’ai fait ce travail “. Je pense que c’est le même sentiment que j’ai quand je suis assis avec des amis, ou que je peins ou, ou que je fais dîner aux gens que j’aime.

“Je pense juste faire quelque chose pour les autres et rendre les autres heureux. C’est vraiment amusant et j’essaie de créer de petits moments comme ça dans ma vie tout le temps.”

Mots clés: Gigi Hadid, Zayn Malik

