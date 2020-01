Gillian Anderson: Je crains de regretter d’avoir travaillé si dur

2020-01-12 11:30:03

L’actrice acclamée Gillian Anderson a avoué qu’elle craignait de regretter d’être si travailleuse.

Gillian Anderson craint de regretter de travailler si dur.

L’actrice de 51 ans – qui a des enfants Piper, 25 ans, Oscar, 13 ans et Felix, 11 ans – a admis avoir des sentiments mitigés à propos de son emploi du temps chargé et de la façon dont cela influence sa vie de famille.

Lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait d’avoir travaillé si dur, Gillian a répondu: “Pas encore. J’ai le sentiment que cela va venir.

“J’ai vraiment l’impression qu’à un niveau je regrette que Piper soit revenu [to her dad, when she was six] en tant que mineur non accompagné.

“Mais il y a une autre version de ma vie où j’aurais pu travailler moins, avoir eu une vie plus petite et être plus présente en tant que parent. J’aurais pu choisir cela, cela pourrait arriver.

“Mais parfois, on se demande pourquoi, si vous continuez à travailler en tant qu’acteur, à faire les choses que vous rêviez de faire et à se voir offrir des rôles incroyables à cet âge, tout en payant les factures, et vous pouvez toujours les voir un pourcentage énorme de le temps et ils voient une mère apprécier son travail? ”

Pendant ce temps, Gillian a également révélé qu’elle se considérait comme une personnalité «tout ou rien».

Elle a déclaré au journal Sunday Times: “Quand je travaille, comme en ce moment, il semble que j’existe principalement sur le chocolat. Ensuite, je passe par une étape où je me sens affreux et je passe tout en revue et commence un plan alimentaire, me torture en comptant plans de lait et tout ça.

“Dans le cycle du tout ou rien, je suis dans la phase du néant en ce moment. Cela dure depuis un certain temps, mais je pense que je suis mieux d’être là.

“Je déjeunais avec ma fille et nous étions juste, vous savez, en train de manger, sans demander de trucs sans huile ni sucre, et elle a dit:” C’est tellement mieux quand vous n’êtes pas à cet endroit. “”

Mots clés: Gillian Anderson

