Gillian Anderson: Mes besoins relationnels sont «non négociables»

2020-01-12 07:30:03

La star hollywoodienne Gillian Anderson a révélé que ses besoins relationnels étaient “non négociables”.

Les besoins relationnels de Gillian Anderson sont “non négociables”.

L’actrice de 51 ans – qui est en relation avec le scénariste Peter Morgan depuis 2016 – a admis que le fait de commencer une relation alors qu’elle avait la quarantaine était très différent de trouver l’amour dans la vingtaine.

Elle a partagé: “C’est très différent. Je pense que vous êtes plus pleinement formé, surtout si vous avez pris le temps de relations précédentes pour vous retrouver.

“Tôt après la rupture de ma dernière relation et avant ma relation actuelle, quelqu’un m’a encouragé à écrire une liste de besoins et de désirs chez un futur partenaire.

“Les besoins ne sont pas négociables. Si vous sortez avec quelqu’un et que vous réalisez qu’il ne répondra pas, par exemple, à trois de ces besoins, alors ce n’est pas la personne qu’il vous faut. Cela peut durer en tant que relation, mais cela l’emportera” t vous rend heureux.

«Les souhaits sont plus faciles, pas plus frivoles en soi, mais plus faciles à réaliser. Cela m’a permis de comprendre clairement qui serait bon pour moi dans une relation.

“Et il y a une nouvelle créativité de nos jours à ce à quoi devrait ressembler une relation.”

Gillian – qui a des enfants Piper, 25 ans, Oscar, 13 ans et Felix, 11 ans – ne vit pas réellement avec son partenaire, et elle pense que c’est finalement bénéfique pour leur relation.

L’actrice a déclaré au journal Sunday Times: “Mon partenaire et moi ne vivons pas ensemble. Si nous le faisions, ce serait la fin de nous. Cela fonctionne si bien qu’il est, il se sent si spécial lorsque nous nous réunissons. Et quand je suis avec mes enfants, je peux être complètement là pour eux.

“C’est excitant. Nous choisissons quand être ensemble. Il n’y a rien qui nous enferme, rien qui suscite cette peur de” Oh ça alors, je ne peux pas partir parce que ce qui va arriver à la maison, comment allons-nous nous séparer? “. I commencer à manquer la personne avec qui je veux être, ce qui est très agréable.

“Et c’est tellement énorme pour moi de pouvoir voir une paire de pantalons gisant sur le sol chez mon partenaire et de les enjamber et de ne pas sentir que c’est mon travail de faire quelque chose!”

Mots clés: Gillian Anderson

Retour au flux

.