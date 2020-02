Ginnifer Goodwin était censé jouer Anna dans «Frozen» avant Kristen Bell

Elsa de Idina Menzel pourrait attirer la plupart de l’attention dans Frozen et sa suite, avec les grands numéros de vitrine “Let it Go” et “Into the Unknown”. De plus, c’est elle qui a des pouvoirs magiques, ce qui lui donne une longueur d’avance sur sa sœur Anna.

Cela dit, Anna a une suite dévouée qui lui est propre. Elle est principalement connue pour être adorkable, mais elle est également résolument fidèle. Elle a un côté maladroit, mais elle est prête à tout mettre en jeu pour sa famille et ses amis, y compris le bonhomme de neige qu’elle voulait construire. Kristen Bell est bien-aimée dans la partie. Mais elle n’était pas le premier choix.

Ginnifer Goodwin | Vincent Sandoval / .

Anna de «Frozen» était initialement un lapin

La voix d’Anna était presque celle de Ginnifer Goodwin, une actrice avec beaucoup d’expérience Disney par procuration en jouant Blanche-Neige sur Once Upon a Time d’ABC pendant sept saisons. Elle a même chanté sur le spectacle tard dans sa course, et elle avait rêvé de travailler pour Disney d’une manière ou d’une autre. Elle a parlé de ses expériences avec Justin Long sur son podcast Life is Short.

Goodwin avait fait partie de la lecture de Frozen, lorsque les cinéastes avaient choisi les bonnes voix, mais Disney est passé à autre chose, bien qu’à certains égards, Goodwin ne l’a pas fait. «Celui-là fait mal. Je n’ai pas reçu l’appel pour continuer. »

Peut-être pas à ce moment-là, mais Disney l’a rappelée pour le rôle de l’officier de police Judy Hopps, et elle a vu le projet évoluer. L’histoire était initialement plus sur le personnage de renard de Jason Batman, Nick, et Judy Hopps était plus un acolyte.

Ensuite, Disney a complètement réécrit le script pour faire de Judy le rôle principal, et Goodwin a également changé de voix. Elle avait à l’origine fait une voix semblable à Holly Hunter, mais les réalisateurs lui ont dit: «Si nous voulions Holly Hunter, nous aurions casté Holly Hunter.».

Qu’a fait Ginnifer Goodwin d’autre (presque)?

Goodwin a des liens avec trois films nominés pour les Oscars cette année.En plus de la quasi-connexion avec Frozen, elle était également dans Walk the Line, en collaboration avec Joaquin Phoenix (nominé cette année pour Joker), qui jouait Johnny Cash. Goodwin a joué la première femme de Cash, Vivian. Walk the Line a été réalisé par James Mangold, qui a également dirigé l’un des autres nominés du meilleur film de cette année, Ford contre Ferrari.

Sur le podcast, avec Long, Goodwin a raconté comment elle est apparue aux Golden Globes l’année où trois performances nominées étaient des rôles qu’elle avait transmis.

Goodwin n’a pas précisé lesquels, mais elle a dit: «Je ne voyais pas que ces rôles avaient en eux ce qu’ils faisaient. Ce n’est pas comme si j’aurais présenté le même genre de performance. Mais c’était comme trois en un an, et ces (récompenses) font une différence… Je regardais à l’arrière de la tête de mon manager actuel, et je me disais: «Je dois appeler ce gars demain» parce que je ne faites pas de bons choix.

Chaque acteur a raté des occasions qu’il regrette, mais Goodwin a tout de même fait une solide carrière avec des rôles dans Big Love, et He’s Just not That Into You, ainsi que d’autres projets Disney comme Tinkerbell and the Legend of the Neverbeast et Sofia the First.

En quoi Anna serait-elle différente avec la voix de Ginnifer Goodwin?

Bell est devenu tellement identifié avec le rôle maintenant, qu’il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre joue son rôle. Bell est particulièrement connue pour ses talents de comédienne, et bien que Goodwin en ait certainement, son Anna aurait pu être plus d’un type têtu comme Jasmine dans Aladdin.

Pourtant, comme le note Goodwin, on peut se rendre fou en pensant à ce qui aurait pu être. Ironiquement, Bell avait également été invitée sur le podcast de Long, et Bell avait dit en termes de son héritage, elle voulait simplement quitter le monde un meilleur endroit.

Cela a fait réfléchir Goodwin sur le regretté Bill Paxton, sa co-star de Big Love, et sur la façon dont les acteurs devraient se soutenir mutuellement et ne pas être toxiques dans une entreprise aussi compétitive. En fin de compte, Bell et Goodwin peuvent revendiquer la victoire – Frozen et Zootopia ont tous deux remporté l’Oscar du meilleur film d’animation.