Giovanna Fletcher admet que les tournées de Tom ont rendu la rencontre difficile

Giovanna Fletcher a admis qu’elle et Tom Fletcher avaient du mal à trouver du temps pour être en couple quand ils sortaient parce qu’il était régulièrement en tournée avec McFly.

L’auteur de 35 ans – qui a fait le lien avec le musicien en 2012 – admet que le couple a eu du mal à passer du temps de qualité ensemble au plus fort de sa carrière pop et qu’elle se sentait souvent sous pression pour profiter au maximum des heures limitées eu entre eux.

S’adressant exclusivement à BANG Showbiz, Giovanna a déclaré: “Je me souviens avant les enfants, quand nous sortions ensemble, nous étions vraiment débordés parce que nous aurions un jour de congé et que ce serait votre seul jour pour être ensemble.”

Maintenant, le couple est marié et a trois fils – Buzz, cinq ans, Buddy, trois ans et Max, âgé de 17 mois – mais avoir une jeune famille signifie qu’il y aura beaucoup à jongler lorsque Tom partira en tournée avec ses camarades McFly en avril.

Mais Giovanna sait qu’ils seront capables de faire fonctionner les choses et les garçons sont ravis d’avoir un père qui est une pop star.

Elle a dit: “Nous jonglons déjà beaucoup de toute façon avec toutes les différentes choses que nous avons en cours. Cela ressemble à un jonglage supplémentaire. Les enfants sont dans une bonne routine, je suis sûr que cela fera du jonglage 10 fois plus dur, mais nous allons y passer.

“C’est incroyable que McFly soit en tournée et je ne peux pas attendre. Les garçons sont tellement excités à ce sujet, ils sont allés au concert d’O2 et ils ont adoré voir leur père là-haut. Ce sera certainement amusant.”

Les parents occupés ont même trouvé le temps d’unir leurs forces et de travailler ensemble sur un certain nombre de projets, dont leur nouvelle trilogie «Eve of Man».

En parlant de leurs projets à venir ensemble, Giovanna a expliqué: “Nous avons le deuxième ‘Eve of Man’ qui sortira en mai et ensuite nous nous asseoirons et écrirons le troisième cette année. Ensuite, il y a un autre projet que nous avons été jouer avec pour le moment mais rien d’officiel, nous partagerons plus de cela à un moment donné.

“Nous aimons travailler ensemble, c’est très amusant. Apprendre à être créatif ensemble, simplement s’asseoir et rire, et imaginer des idées.”

