Gisele Bundchen attribue l’abandon de «mauvaises habitudes» à l’amélioration de sa santé mentale

Gisele Bundchen a évoqué le fait de frapper le “bas du fond” avec des crises d’anxiété et de panique et comment elle a changé sa vie en abandonnant les “mauvaises habitudes”.

Gisele Bundchen pense que l’abandon de ses “mauvaises habitudes” l’a aidée à garder ses attaques de panique et son anxiété à distance.

La mannequin de 39 ans a souffert de sa santé mentale au début de la vingtaine et a révélé qu’en plus d’une routine de méditation vigoureuse – qui la fait se lever et s’étirer à 5h30 tous les jours – elle attribue le remplacement des aliments sucrés, l’arrêt du tabac l’exercice avec la réduction de son niveau d’anxiété.

La mère de deux enfants – qui a Benjamin, 10 ans, et sa fille Vivian, sept ans, avec son mari joueur de la NFL Tom Brady – a admis qu’elle se sentait comme “elle ne pouvait pas respirer” et “allait mourir” quand elle serait l’ascenseur avant qu’elle ne commence à adapter son régime alimentaire et son style de vie, et ce fut un énorme “choc” pour son système quand elle a fait les changements, ce qui a entraîné “les pires maux de tête”.

Elle a expliqué à Vogue Australie: “Je me sentais comme si j’avais atteint le fond.

“C’est devenu tellement insupportable que je ne pouvais plus respirer et j’ai pensé:” Je dois changer. ”

“Ce n’était pas facile – j’ai eu les pires maux de tête de tous les temps parce que je me retirais.

“Mon système était tellement habitué à cette vie qu’il était en état de choc parce que j’ai tout arrêté, donc cela a pris du temps.

«Nous sommes des êtres d’habitude et je pense que vous ne pouvez pas vous attendre à faire quelque chose que vous avez toujours fait et à arrêter. Vous devez remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes.

“Alors quand j’ai arrêté de prendre le café, le moka frappuccino pour le petit déjeuner et quatre cigarettes quand je me suis réveillé le matin, j’ai commencé à courir. Je ne cours plus, mais j’ai couru ensuite parce que cela me permettait de sentir mes poumons et à chaque fois J’ai couru pendant 20 minutes, je me suis dit: «OK, je peux sentir mes poumons, OK, je ne fume pas. Et puis je méditais avec des techniques de respiration pour ne pas me sentir anxieux.

“[Before that] Je montais dans l’ascenseur et j’avais l’impression que j’allais mourir. J’ai donc remplacé les mauvaises habitudes par des choses qui me soutenaient et j’ai réalisé que chaque jour je me sentais mieux. “

