Gisele Bundchen dit que Boston sera toujours dans son cœur

Gisele Bundchen a salué la ville de Boston, affirmant qu’elle occupera toujours une place spéciale dans son cœur.

La mannequin de 39 ans et son mari Tom Brady sont prêts à se rendre en Floride, alors que la star du sport se lance dans une nouvelle aventure avec la franchise NFL de Tampa Bay Buccaneers, ayant récemment décidé de mettre fin à son passage avec les New England Patriots.

Gisele – qui a Vivian, sept ans, et Benjamin, 10 ans, avec Tom – a écrit sur son compte Instagram: “Quelle promenade a été la dernière décennie. Boston a été si bon pour nous et sera toujours dans nos cœurs. Nous le ferons pour toujours ont de merveilleux souvenirs. Nos enfants sont nés et ont grandi là-bas et nous avons noué des amitiés spéciales pour durer toute une vie. Nos amis me manqueront, le magnifique changement de saison et les promenades au stade pour encourager Tom et les Pats. Merci vous à tous ceux qui ont tellement soutenu mon mari et notre famille pendant toutes ces années. Vous nous manquerez! (sic) ”

Gisele – qui est mariée à Tom depuis 2009 – a précédemment affirmé que donner “beaucoup d’attention” à son mari était l’une des clés de leur mariage.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait être la clé de leur relation, le modèle a expliqué: “Je suis avec mon mari depuis plus de 12 ans maintenant et, comme vous le savez, les hommes sont très … Ils veulent beaucoup d’attention. Ils ‘ re aiment, ils demandent … Ils ont besoin de beaucoup d’attention, comme le font les enfants, comme votre famille, vos amis.

“Donc, je pense que l’important est d’avoir des moments pleinement présents avec tout le monde. Je pense que cela mène à l’épanouissement, parce qu’ils n’ont pas la moitié de vous, ils vous ont tous à ce moment-là et ensuite ils se rechargent.

“Je suis pleinement ici et je vis cette expérience et j’ai un échange. Je ne décroche pas mon téléphone, je n’envoie pas de SMS à quelqu’un ou je ne pense pas à ma lessive ou à mes chiens.”

