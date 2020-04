Gisele Bundchen envoie un soutien aux agents de santé

2020-04-08 09:30:06

Gisele Bundchen et sa famille ont célébré la Journée mondiale de la santé en remerciant les agents de santé qui luttent contre la pandémie de coronavirus.

Gisele Bundchen et sa famille ont remercié les agents de santé qui luttent contre la pandémie de coronavirus.

Le mannequin de 39 ans – qui a des enfants Benjamin, 10 ans, et Vivian, sept ans, avec son mari Tom Brady – a célébré la Journée mondiale de la Santé mardi (07.04.20) avec un message de soutien au personnel “incroyable” travaillant sur le en première ligne avec les patients malades.

Gisele a écrit sur Instagram: “” Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la santé et nous voulions remercier les incroyables professionnels de la santé qui font de leur mieux, chaque jour, pour nous aider. Merci beaucoup pour tout votre dévouement, votre courage et votre amour. ”

Son message d’accompagnement comprenait un message vidéo d’elle-même et de son mari, dans lequel ils souhaitaient «chance» aux travailleurs médicaux et leur offraient leur soutien.

Tom, 42 ans, a déclaré dans la vidéo: “Hé les gars, je voulais juste vous remercier pour vous tous, incroyables travailleurs de la santé, médecins, infirmières, tous ceux qui travaillent pour soutenir tous ceux qui sont atteints de ce virus vraiment dur.

“Nous voulons vous faire savoir que nous vous soutenons, nous sommes là pour vous, merci de notre famille à la vôtre. Nous vous souhaitons bonne chance et succès continu dans la gestion de cela.”

Gisele a ajouté: “Merci beaucoup. Nous vous envoyons tout notre amour et nos prières. Merci d’être, comme le dit mon fils, de merveilleux héros pour nous tous.”

Le message contenait également une lettre touchante du fils du couple, dans laquelle il remerciait les agents de santé “super-héros”.

S’adressant aux médecins et aux infirmières, Benjamin a écrit: “C’est très difficile dans le monde en ce moment. Tout le monde devrait rester calme. Vous travaillez tous si dur et à cause de vous, nous allons bientôt battre le coronavirus.

“Merci pour tout le travail que vous avez fait. Vous êtes comme des super-héros. Plus courageux que Batman. Plus fort que Superman. Et plus rapide que The Flash.

“Vous pouvez faire n’importe quel travail, meilleurs voeux, Benny Brady.”

Mots clés: Gisele Bundchen, Tom Brady

Retour au flux

.