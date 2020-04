Gisele Bundchen «n’était pas satisfaite» dans le mariage

2020-04-08 21:30:05

Gisele Bundchen “n’était pas satisfaite” de son mariage avec Tom Brady avant que la star de la NFL ne commence “à faire [his] partie pour la famille “.

Gisele Bundchen “n’était pas satisfaite” de son mariage avec Tom Brady avant que la star de la NFL ne commence “à faire [his] partie pour la famille “.

Le joueur de football américain a révélé qu’il avait traversé une période difficile avec sa femme Gisele “il y a quelques années”, lorsqu’elle a exprimé son désir de faire plus pour leur famille – y compris son fils Benjamin, 10 ans, et sa fille Vivian, sept ans – pendant son temps loin de sa carrière.

Il a dit: “Il y a quelques années, elle n’avait pas l’impression que je faisais ma part pour la famille. Elle avait l’impression que je jouerais au football toute la saison et qu’elle s’occuperait de la maison, puis tout d’un coup quand la saison se terminait, je me disais: “Super, laisse-moi me lancer dans toutes mes autres activités commerciales. Permets-moi de commencer ma formation de football”, et elle est assise là en train de dire: “Eh bien, quand vas-tu faire des choses pour le Quand vas-tu emmener les enfants à l’école et faire ça?

“C’était une grande partie de notre mariage que j’ai dû aimer vérifier moi-même parce qu’elle était comme” J’ai des objectifs et des rêves aussi. ” ”

La mannequin de 39 ans a écrit à son mari – qu’elle a épousé en 2009 – une “lettre sincère” pour expliquer ce qu’elle ressentait, et le couple a même suivi des conseils en matière de mariage pour aider à remettre leur histoire sur les rails.

Et tandis que Tom admet qu’il était “irrité” par les commentaires de Gisele au début, il a depuis réalisé qu’ils avaient à la fois “changé et évolué avec le temps”.

Il a ajouté: “Parce qu’avec ma famille, la situation n’était pas terrible. [Gisele] n’était pas satisfait de notre mariage, donc je devais changer cela.

“Elle m’a en fait écrit une lettre, et c’était une lettre très réfléchie qu’elle m’a écrite et je l’ai toujours et je la garde dans un tiroir et je la lis. C’est une lettre très sincère pour elle de dire que c’est là que Je suis dans notre mariage, et c’est un bon rappel pour moi que les choses vont changer et évoluer avec le temps. Ce qui s’est passé et ce qui a fonctionné pour nous il y a 10 ans ne fonctionnera pas pour nous pour toujours car nous grandissons de différentes manières . ”

Maintenant, le couple est plus fort que jamais, et Tom dit qu’ils travaillent tous les deux dur pour maintenir l’équilibre entre eux.

S’adressant à Howard Stern pour SiriusXM, la star du sport a expliqué: “Le point d’une relation est qu’elle doit fonctionner pour les deux [partners]. Vous feriez mieux de travailler sur les deux parce que si vous ne le faites pas, ce n’est pas durable.

“[Things have] changé pour le mieux parce que j’ai trouvé une femme et une femme avec qui je me suis vu pour le reste de ma vie et elle a été un partisan incroyable dans tout ce que j’ai fait. “

Mots clés: Gisele Bundchen, Tom Brady

Retour au flux

.