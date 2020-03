Gisele Bundchen partage le style parental qu’elle et Tom Brady suivent

La mannequin Gisele Bundchen et l’ancienne star du football du New England Patriot Tom Brady sont les parents de trois enfants. Voici ce que Bundchen a partagé sur l’approche qu’elle et Brady adoptent pour réussir à élever leurs enfants.

Gisele Bundchen dit qu’elle s’est «perdue» pendant les premières années de la maternité

Tom Brady et Gisele Bundchen | Taylor Hill / FilmMagic

Devenir maman n’a pas été facile pour Bundchen. Dans ses mémoires, Lessons:

Mon chemin vers une vie pleine de sens, la mannequin admet qu’elle a eu du mal

s’adapter à la vie de nouvelle mère. Elle dit qu’elle avait un sentiment de perte parce que

elle ne pouvait plus être aussi indépendante qu’auparavant. Pour Bundchen,

la maternité a été un choc au début.

«Quand je suis devenue maman, je me suis un peu perdue. C’était comme si une partie de moi était morte », a déclaré Bundchen dans un extrait de livre publié par People. «J’étais cette personne très indépendante. Tout tourne autour de moi. Mais maintenant j’avais ce petit être, et j’ai soudain senti que je ne pouvais pas faire autre chose et c’était très difficile pour moi. Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est être maman, mais quand vous en faites l’expérience, c’est un choc. “

Giselle Bundchen dit qu’elle essaie de montrer l’exemple à ses enfants

Vivian Brady et Giselle Bundchen | Ronald Martinez / .

Les jeunes enfants sont tellement impressionnables, et c’est pourquoi

Bundchen s’efforce d’être un bon exemple pour ses fils et sa fille. Elle a dit

Marie Claire qu’être un modèle positif est son objectif principal:

Mon objectif principal avec mes enfants est d’essayer de donner l’exemple. En grandissant, j’ai été beaucoup taquiné à cause de ma taille… Les mots ont le pouvoir d’inspirer, de blesser, de motiver. J’essaie de montrer à mes enfants à quel point les mots ont tant de pouvoir et de les utiliser avec soin. S’ils n’ont rien à aimer, alors ils ne devraient rien dire. Chaque personne est spéciale à sa manière et chacun a quelque chose d’unique à ajouter à ce monde. Nous sommes tous là pour apprendre et grandir.

L’approche parentale de Giselle Bundchen et Tom Brady

Tom Brady et Gisele Bundchen au Met Gala en 2019 | John Shearer / . pour THR

Bundchen et Brady maintiennent leurs enfants engagés en mettant un

limiter le temps que leurs enfants passent en ligne. «Notre famille essaie de limiter

quantité de temps d’écran », a déclaré Bundchen à Marie Claire. «Technologie et

les médias sociaux peuvent être une merveilleuse plate-forme pour diffuser la positivité et la sensibilisation, mais

Je crois qu’il est important de rester présent et conscient de la façon dont il est utilisé. »

Bundchen dit que les enfants ont un iPad, mais des délais sont fixés sur l’appareil. Elle et Brady préfèrent que les enfants jouent dehors. Le couple a également pour règle de ne pas avoir d’électronique au lit ou à table. «C’est un moment que nous utilisons pour nous reconnecter et rattraper notre retard sur notre journée», explique Bundchen dans son entretien avec Marie Claire. «Je comprends cependant la valeur de la connexion que la technologie peut apporter tant qu’elle est utilisée avec modération.»

