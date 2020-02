Gisele explique pourquoi elle n’aime pas le label de belle-mère, peut-être déménage pour Tom Brady

Gisele Bundchen partagé des informations sur sa vie de famille avec Tom Brady lors d’une session Ask Me Anything jeudi sur son histoire Instagram.

Pendant le chat des fans, le mannequin a été interrogé sur son mariage de 11 ans avec le quart-arrière des New England Patriots, leurs deux enfants ensemble et la belle-mère de Jack, le fils de Brady, âgé de 12 ans, et de son ex Bridget Moynahan.

Tout d’abord, étant une belle-mère, un terme dont elle n’est pas fan en général.

«Je n’aime pas le mot« belle-mère ». J’utilise le mot «maman bonus» parce que j’ai l’impression que c’est une bénédiction dans ma vie », a-t-elle déclaré à propos de Jack. “Je me sens si chanceux que j’ai pu avoir un merveilleux petit ange dans ma vie.”

En parlant de leurs enfants, elle a également déclaré qu’ils parlaient tous anglais, portugais et espagnol, avant de parler de la façon dont elle et Tom trouvent du temps en famille avec leur vie bien remplie.

“Je pense que nous faisons de notre mieux pour être présents avec les enfants lorsque nous sommes avec les enfants et être pleinement là avec eux, en les écoutant vraiment”, a-t-elle expliqué. “Ce n’est pas tant la quantité de temps, je pense que c’est la qualité du temps. Je pense que ce qui est vraiment important aussi c’est l’énergie qui est autour des enfants. Quand ils voient que nous leur donnons constamment des baisers et des câlins, ils voient vraiment combien nous nous aimons et combien nous nous soutenons. ”

Elle a ajouté qu’elle et Brady “n’élèvent jamais la voix”, “n’ont jamais d’arguments” et “discutent si nous avons des problèmes”.

Avec des rumeurs selon lesquelles Tom pourrait quitter les Patriots en s’intensifiant vraiment cette semaine, on a demandé à Bundchen si elle savait si elle déménageait. “Je serais ravie de savoir où je vais vivre cette année”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas encore. J’espère que c’est un endroit agréable et où mon mari est heureux de jouer, alors nous verrons.”

Elle a ajouté qu’elle aimait vivre en Nouvelle-Angleterre au cours des 12 dernières années, tout comme leurs enfants, qui sont fans de la neige. “En tant que Brésilienne, j’ai un peu plus de mal avec le froid”, a-t-elle ajouté, “mais j’apprécie la beauté des saisons là-bas.”

Vers la fin du Q & A, une question en particulier a mis un sourire sur son visage, de son autre moitié.

“Je dois juste répondre à celle-ci parce que c’est mon mari qui m’a envoyé ça”, a-t-elle dit, après “Tu sais combien je t’aime?” clignote sur l’écran. “Je t’aime aussi, bébé,” lui dit-elle. “Je ne peux pas croire que tu sois ici pour poser des questions.”

