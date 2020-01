Gloria Estefan fait allusion à de nombreuses «surprises» dans le spectacle de mi-temps du Super Bowl de Jennifer Lopez et Shakira

Gloria Estefan fournit des informations – bien que peu – sur l’apparence du Super Bowl de Shakira et Jennifer Lopez. À venir, découvrez ce que le gagnant du Grammy Award a déclaré le 28 janvier 2020 à propos de la performance des chanteurs à la mi-temps.

Estefan, 62 ans, a co-organisé Entertainment Tonight avec Nischelle Turner à Fontainebleau Miami Beach en Floride où elle a fait allusion aux «surprises» de Shakira et J. Lo lors de leur spectacle à la mi-temps du Super Bowl LIV le 2 février 2020. Alors que Lopez a partagé détails sur ce que les fans peuvent attendre dans le passé, Estefan a souligné les défis uniques du concert.

Gloria Estefan: attendez des «surprises» de J. Lo et Shakira

Estefan, mère de deux enfants, est restée discrète sur le spectacle de mi-temps de Lopez et Shakira, mais a dit qu’il y aurait des «surprises».

«Toutes les surprises [are] venir pour nous dans le spectacle de la mi-temps. Je suis excité “, a déclaré Estefan avant d’ajouter une note sur les contraintes de temps strictes.

Gloria Estefan à la tournée de presse de la Winter Television Critics Association 2019 le 1er février 2019 | Frederick M. Brown / .

“Ils ont très peu de temps pour faire ce qu’ils vont faire, et pour monter et descendre du terrain, donc tout ce que vous allez voir va être bourré d’action de haut en bas”, a-t-elle expliqué. «Il n’y a pas de temps à perdre et il y a quelques performances fantastiques. J.Lo et Shakira, ainsi que toutes les surprises qui peuvent être là. ”

“Ils ont plein de surprises à venir, je peux le garantir”, a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on a insisté sur les détails des surprises, Estefan n’a rien dévoilé: «Ils me donneront des coups de pied si je dis quelque chose. Non, je ne peux pas, mais ça va être excitant! “

Estefan dit que les «très grands» noms de Miami «feront probablement leur apparition»

Suggérant que Shakira et J. Lo ne seront pas les deux seuls artistes à monter sur scène pendant le spectacle de la mi-temps, Estefan a déclaré que les personnes populaires à Miami – l’emplacement du Super Bowl de cette année – apparaîtront probablement.

Et Wyclef Jean ou Pitbull? Les deux ont été liés au spectacle de la mi-temps.

“Il pourrait l’être”, a déclaré Estefan en faisant référence à Pitbull avant de dire qu’il y en avait d’autres pour l’endroit convoité. “Je connais quelques autres personnes très grandes ici qui feront probablement leur apparition”, a-t-elle ajouté.

Lorsque Billboard.com a demandé qui devrait rejoindre J. Lo et Shakira lors de leur émission à la mi-temps, les réponses des utilisateurs de Twitter ont varié de Pitbull et Estefan (elle dit qu’elle ne jouera pas) à Camila Cabello et Beyoncé.

Gloria Estefan réitère qu’elle ne jouera pas

Estefan a déclaré qu’elle ne participerait pas à de nombreuses reprises à la mi-temps de Lopez et Shakira Super Bowl. Elle a répété comme telle tout en co-hébergeant ET.

“Je serai là dans le cœur, l’âme et l’esprit, et je les encouragerai à chaque étape du chemin”, a-t-elle déclaré.

Dans une précédente interview avec le même point de vente, Estefan a déclaré qu’elle avait refusé de se produire au Super Bowl aux côtés de Lopez et Shakira parce que c’est une situation de “stress élevé” qu’elle avait déjà connue deux fois.

Estefan a titré l’émission de mi-temps du Super Bowl en 1992 puis de nouveau en 1999. En tant que co-animatrice en janvier 2020, elle a fourni des détails supplémentaires sur la quantité de travail et de pression qu’implique le spectacle de mi-temps.

“Vous devez être sur ce A-Game”, a-t-elle dit avant d’ajouter, “C’est une très haute pression parce que si vous faites de grands, fantastiques, des milliards de personnes [are] en train de te regarder. Si vous vous trompez, des milliards de personnes [are] en train de te regarder.”

Regardez le Super Bowl LIV le 2 février 2020 à 18 h 30. EST pour voir quelles «surprises» Lopez et Shakira réservent au public.