Golden Girl Betty White a 98 ans. Quel a été son premier rôle à Hollywood?

Les félicitations sont de mise! La gagnante des Emmy Awards Betty White a eu 98 ans le 17 janvier. La légende hollywoodienne a reçu les voeux d’anniversaire de nombreuses célébrités, dont Mario Lopez, Ed Asner, Ryan Reynolds et Sandra Bullock.

Pour beaucoup, White est surtout connue pour son travail sur des sitcoms comme Golden Girls et The Mary Tyler Moore Show. Mais sa longue carrière englobe bien plus que ses rôles de Rose Nylund et Sue Ann Nivens.

Betty White travaille à Hollywood depuis son adolescence

White travaille à Hollywood depuis son adolescence, quand elle a décroché un concert dans une émission de télévision expérimentale à Los Angeles peu de temps après avoir obtenu son diplôme du Beverly Hills High School en 1939. Mais peu de gens ont assisté à ses débuts – elle n’a été diffusée que dans un seul bâtiment , selon Biography.com.

Son premier rôle crédité sur IMDB remonte à 1945, quand elle est apparue dans un court métrage intitulé Time to Kill, sur un groupe de marins faisant des projets pour leur vie après la guerre. C’est sur YouTube, et White fait son apparition à 10 minutes et 30 secondes.

Betty White (à gauche) sur le tournage d'Hollywood à la télévision en 1952

White travaillait à la radio, mais à la fin des années 40, elle s’était tournée vers la télévision, avec des spots invités et un poste de panéliste dans une émission de début de partie. En 1949, elle a commencé à apparaître sur Hollywood à la télévision, une émission télévisée précoce. Elle a finalement pris le relais en tant qu’hôte et a même commencé sa propre société de production – une rareté pour les femmes du divertissement à l’époque.

Bientôt, White a joué dans sa propre sitcom, Life With Elizabeth. Une longue chaîne de rôles télévisés a suivi, et elle est devenue une habituée des talk-shows et des jeux télévisés comme Password and Match Game. Plus tard sont venus ses rôles mémorables dans The Mary Tyler Moore Show et Golden Girls.

Elle fait partie du «Livre Guinness des records»

Betty White aux 70e Emmy Awards en 2018

La carrière de White depuis des décennies lui a valu de nombreuses distinctions, y compris une place dans le Livre Guinness des records. En 2014, elle a été reconnue pour avoir la plus longue carrière télévisuelle pour une artiste féminine (un record qu’elle détient toujours). Dans une interview à la publication, elle a déclaré que si elle n’avait pas poursuivi une carrière dans le showbiz, elle aurait été gardienne de zoo. Mais elle n’avait aucun doute sur son chemin dans la vie.

«Je n’ai aucun regret. Aucun. Je me considère comme la vieille la plus chanceuse sur deux pieds », a-t-elle déclaré.

Betty White n’a pas encore pris sa retraite

La plupart des gens assez chanceux pour atteindre 98 ans ont probablement pris leur retraite, mais pas les blancs. Elle a continué à travailler, plus récemment dans la série 2019 Disney + Forky pose une question. Elle exprime le personnage Bitey White, un tigre jouet qu’elle a également décrit dans Toy Story 4. D’autres apparitions récentes incluent les émissions de télévision Young & Hungry et Bones. Raccrocher son chapeau n’est pas dans ses plans, explique-t-elle.

“La retraite ne fait pas partie de mon vocabulaire”, a déclaré l’actrice. “Ils ne vont pas se débarrasser de moi de cette façon.”

