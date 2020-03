‘Good Morning America:’ Qui est le mari de Lara Spencer?

Beaucoup connaissent la personnalité de la télévision Lara Spencer depuis son concert à Good Morning America en tant que co-animatrice à temps partiel. Spencer est également présent sur HGTV en tant que créateur, producteur exécutif et animateur de l’émission Flea Market Flip.

Certains peuvent ne pas se rendre compte que la star ABC a également une vie de famille bien remplie. La maman de deux enfants a fait le lien en 2018 avec son petit ami de plus de trois ans. Le deuxième mariage pour les deux, les deux bénéficient maintenant d’une famille recomposée.

«Good Morning America’s» Lara Spencer | Groupe d’images LA / ABC via .

Marié à Vail

En août 2018, Spencer a épousé l’entrepreneur technologique Rick McVey à Vail, Colorado, avec 135 amis et membres de la famille présents, selon Medium. La co-animatrice de Good Morning America a été emmenée dans l’allée par son fils de 16 ans, Duff Haffenreffer, vers la chanson de Christina Perri “A Thousand Years”. La star de HGTV portait une robe en dentelle Adam Zohar sans manches avec une jupe sirène et des découpes transparentes.

Spencer et McVey se sont rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle organisé par un ami commun. Ensemble depuis 2017, le couple s’est rapidement lié d’amitié avant que leur relation ne se transforme en romance. Ils ont été engagés en janvier 2018.

Spencer était auparavant marié à un courtier immobilier et ancien journaliste David Haffenreffer. En plus de son fils Duff, le couple partage également une fille, Katharine. Après 15 ans de mariage, Spencer a annoncé leur divorce. McVey est également divorcée et a trois filles adultes.

McVey le PDG

Né à Cleveland, Ohio, McVey est titulaire d’un MBA de l’Indiana University – Bloomington. Finalement, rejoignant JP Morgan à Manhattan, l’entrepreneur technologique a décidé de lancer sa propre entreprise en 2000.

Fer de lance de la société de technologie financière MarketAxess avec seulement deux employés, la ténacité de McVey lui a valu le prix «Entrepreneur national Ernst & Young de l’année» pour les services financiers en 2012. En tant que président, fondateur et PDG de la société, McVey s’est révélé être un frappeur dans son industrie choisie.

Ajouter “auteur” et “créateur de jeu télévisé” à la liste

Alors que son mari est un millionnaire établi, la star de GMA fait aussi très bien avec ses revenus. En plus de son émission de nouvelles du matin et de ses émissions HGTV, Spencer peut inclure «auteur» dans sa liste de crédits.

En 2012, Spencer a écrit I Brake for Yard Sales: And Flea Markets, Thrift Shops, Auctions, and The Occasional Dumpster, où elle partage des conseils sur la recherche d’ameublement et d’accessoires pour la maison dans les ventes de garage, les friperies et les ventes immobilières.

Spencer a suivi son premier livre avec Flea Market Fabulous: Designing Gorgeous Rooms with Vintage Treasures. En jetant un regard plus approfondi sur la décoration intérieure, l’auteur guide les lecteurs à travers chaque étape de la décoration des différentes pièces d’une maison ainsi que de nombreux conseils utiles. Spencer a inclus avant, pendant et après des photographies de ses projets de bricolage.

En 2011, Spencer a également créé et produit le jeu télévisé It’s Worth What? avec Cedric the Entertainer comme hôte. Le programme de courte durée a présenté des équipes qui ont dû déterminer les prix des antiquités coûteuses et des articles de luxe pour un prix de 1 000 000 $.

Lors de la promotion de l’émission, l’animateur a décrit le défi consistant à attirer les téléspectateurs. “Ce soir, vous verrez une quantité infinie d’objets de valeur uniques, d’un squelette préhistorique à l’une des voitures les plus chères du monde, aux chaussures portées par Oprah Winfrey”, a expliqué Cedric the Entertainer. “Tout ici aura nos concurrents et toute l’Amérique posant une question, qui est … Ça vaut quoi?”

En mai 2012, il a été annoncé que le spectacle n’était pas renouvelé.

Malgré la brève exécution de son jeu télévisé, Spencer est clairement une personnalité de la télévision et une femme d’affaires à succès et a apparemment rencontré son match à McVey!