Gordon Ramsay: Mon fils a déjà commencé à jurer

Gordon Ramsay a plaisanté en disant que son plus jeune fils avait déjà commencé à jurer à seulement neuf mois, car il a dit que le bébé avait mal réagi à la nourriture “dégoûtante”.

Le chef célèbre de 53 ans est connu pour sa bouche nauséabonde et il prétend maintenant que son fils de neuf mois, Oscar – qu’il a avec sa femme Tana – prend déjà après son père, comme il l’a dit maudit lors de sa présentation avec de la nourriture “dégoûtante”.

Gordon a taquiné: “Il a fait ses premiers solides, mais il les a recrachés en trois secondes.

“C’était de la purée de courge musquée.

“Et vous pouvez en quelque sorte lire sur les lèvres, et Tana ma femme cuisinait.

“Et je pense que les mots qui sont sortis de sa bouche étaient ‘F *** ing dégoûtant’.”

Mais la star de “ Kitchen Nightmares ” – qui a également Megan, 22 ans, les jumeaux Holly et Jack, 20 ans, et Matilda, 18 ans, avec Tana – n’a pas tardé à blâmer sa femme pour la mauvaise nourriture.

Il a ajouté: “Il sait qu’il n’y a qu’un seul chef dans la maison et c’est moi.”

Gordon a également expliqué qu’aucun de ses cinq enfants n’aura de privilèges spéciaux lorsqu’il s’agit de suivre ses traces dans une carrière de cuisinier, car il préfère qu’ils soient partis et formés avec un chef différent.

S’adressant à Access Hollywood, il a déclaré: “Je ne veux pas que le personnel pense” F ** k, c’est l’enfant de Ramsay, nous ne pouvons pas leur faire de reproches “.

“Vous voulez travailler dans cette entreprise? Vous partez pour un autre chef, apprenez quelque chose de différent et revenez avec quelque chose de nouveau pour améliorer l’entreprise.”

Pendant ce temps, la star de “ Hell’s Kitchen ” – qui a épousé Tana en 1996 – a récemment déclaré qu’il était nerveux lorsqu’il a vu sa femme donner naissance à Oscar, car il n’avait pas été présent pour ses trois autres séjours dans la salle d’accouchement.

Il a expliqué: “Tana ne voulait pas me voir là-bas pour les naissances précédentes, elle a dit:” Je ne veux pas que tu me vois dans cet état alors sors. ”

“Cette fois-ci, j’étais là et j’ai absolument foutu mon pantalon. Je me suis évanoui. Je suis littéralement tombé par terre.

“J’étais assis là et Oscar est sorti par le toit ouvrant et ensuite ils vous ont en quelque sorte jeté sur lui et il hurle et je suis tombé en arrière, l’infirmière m’a attrapé.”

