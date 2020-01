Grammy Awards 2020: chaque moment incontournable qui est devenu viral sur les réseaux sociaux

Les plus grands noms de la musique réunis au Staples Center pour la 62e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles dimanche soir, pour une soirée remplie de performances puissantes et d’hommages touchants.

L’événement s’est déroulé quelques heures seulement après l’ancien Laker Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, ont été tuées dans un accident d’hélicoptère. Leur mort a été ressentie sur le tapis rouge et le sera probablement tout au long du spectacle.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour une liste complète des hommages à Kobe tout au long de la soirée:

Alicia Keys héberge, avec des performances prévues à partir de Ariana Grande, Billie Eilish, Aerosmith, les Jonas Brothers, Gwen Stefani et Blake Shelton et un hommage spécial à feu Nipsey Hussle.

Nous continuerons à mettre à jour ce post tout au long de la soirée avec les bons, mauvais et viraux moments où Twitter a parlé.

Honorer Kobe

Coup d’envoi du spectacle, Lizzo a déclaré: “Ce soir, c’est pour Kobe”, avant de s’asseoir au piano pour jouer une interprétation émotionnelle de “Cuz I Love You”. Après cela, elle a rugi à travers “Love Hurts” et a excité la foule.

Alicia Keys est ensuite montée sur scène pour vraiment rendre hommage.

“Nous sommes ensemble, lors de la plus grande soirée de la musique, célébrant les artistes qui le font le mieux. Mais pour être honnête avec vous, nous ressentons tous une tristesse folle en ce moment parce que plus tôt dans la journée, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros ,” dit-elle. “Et nous sommes littéralement debout ici le cœur brisé dans la maison que Kobe Bryant a construite. En ce moment, Kobe et sa fille Gianna et tous ceux qui ont été tragiquement perdus aujourd’hui sont dans notre esprit, ils sont dans nos cœurs, ils sont dans nos prières, ils sont dans ce bâtiment et je voudrais demander à tout le monde de prendre un moment et de les garder en vous et de partager notre force et notre soutien avec leurs familles. Nous n’aurions jamais imaginé dans un million d’années commencer la série comme ça, jamais, jamais, jamais. Nous voulions donc faire quelque chose qui pourrait décrire un peu ce que nous ressentons tous en ce moment. “

Elle a ensuite amené Boyz II Men sur scène pour la rejoindre pour une performance de “Il est si difficile de dire au revoir à hier”, avant que la caméra ne filme sur les deux maillots à la retraite de Kobe, suspendus à l’intérieur du Staples Center.

Plus tard, elle s’est de nouveau assise au piano, disant que Kobe aimait la musique et ajoutant “qu’il voudrait que nous maintenions les vibrations élevées”.

