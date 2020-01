Grammy Awards: liste complète des gagnants

le Prix ​​Grammys 2020 sont en cours!

Hébergé par Alicia Keys, la plus grande soirée de la musique honorera les meilleurs des meilleurs de l’industrie de l’année écoulée.

Lizzo mène le peloton avant la cérémonie de remise des prix de dimanche soir, qui est diffusée en direct depuis le Staples Center de Los Angeles. Le chanteur de “Truth Hurts” est en lice pour huit nominations, dont la meilleure performance solo pop, la meilleure performance R&B, la meilleure performance R&B traditionnelle et le meilleur album contemporain urbain.

Billie Eilish et Lil Nas X sont en place pour six noms, avec Ariana Grande derrière avec cinq. Le chanteur de R&B, H.E.R., qui a remporté les Grammys l’an dernier, a quatre ans.

ET LES GAGNANTS SONT…

RECORD DE L’ANNÉE

Bon Iver, “Hey Ma”

Billie Eilish, “Bad Guy”

Ariana Grande, “7 anneaux”

H.E.R., “Hard Place”

Khalid, “Talk”

Lil Nas X, “Old Town Road”

Lizzo, “La vérité fait mal”

Post Malone, “Tournesol”

ALBUM DE L’ANNÉE

Bon Iver, “i, i”

Lana Del Rey, “Norman F – le roi Rockwell!”

Billie Eilish, “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous”

H.E.R., “Je la connaissais”

Lil Nas X, “7”

Lizzo, “Parce que je t’aime”

Vampire Weekend, “Père de la mariée”

CHANSON DE L’ANNÉE

Lady Gaga, “Souvenez-vous toujours de nous de cette façon”

Billie Eilish, “Bad Guy”

Brandi Carlile, “Apportez mes fleurs maintenant”

H.E.R., “Hard Place”

Taylor Swift, “Amant”

Lana Del Rey, “Norman baise Rockwell”

Lewis Capaldi, “Quelqu’un que vous aimez”

Lizzo, “La vérité fait mal”

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Pumas noirs

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank et les Bangas

Yola

MEILLEUR ALBUM RAP

Dreamville, “La revanche des rêveurs III”

Meek Mill, “Championnats”

21 Savage, “je suis> j’étais”

Tyler, le créateur, “IGOR”

YBN Cordae, “Le garçon perdu”

MEILLEURE PERFORMANCE RAP

J. Cole, “Enfant du milieu”

DaBaby, “Suge”

Dreamville, “Down Bad” [ft. J.I.D., Bas, J. Cole, EARTHGANG, Young Nudy]

Nipsey Hussle, “Racks au milieu” [ft. Roddy Ricch and Hit-Boy]

Offset, “Clout” [ft. Cardi B]

MEILLEURE COLLABORATION RAP / SUNG

DJ Khaled, “supérieur” [ft. Nipsey Hussle and John Legend]

Lil Baby et Gunna, “Drip Too Hard”

Lil Nas X, “Panini”

Moutarde, “Ballin” [ft. Roddy Ricch]

Jeune voyou, “Le Londres” [ft. J. Cole and Travis Scott]

MEILLEURE PERFORMANCE SOLO POP

Beyoncé, “Spirit”

Billie Eilish, “Bad Guy”

Ariana Grande, “7 anneaux”

Lizzo, “La vérité fait mal”

Taylor Swift, “Vous devez vous calmer”

MEILLEURE PERFORMANCE DUO / GROUPE POP

Ariana Grande et la Maison sociale, “Boyfriend”

Jonas Brothers, “Sucker”

GAGNANT: Lil Nas X. “Old Town Road” [ft. Billy Ray Cyrus]

Post Malone, “Tournesol” [ft. Swae Lee]

Shawn Mendes et Camila Cabello, “Señorita”

MEILLEUR ALBUM VOCAL POP

Beyoncé, “Le Roi Lion: le cadeau”

GAGNANT: Billie Eilish, “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”

Ariana Grande, “merci, à côté”

Ed Sheeran, “Projet de collaboration n ° 6”

Taylor Swift, “Amant”

MEILLEUR ALBUM VOCAL POP POPULAIRE

Andrea Bocelli, “Sì”

Michael Bublé, “Love” (Deluxe Edition)

GAGNANT: Elvis Costello & The Imposters, “Regardez maintenant”

John Legend, “Un Noël légendaire”

Barbra Streisand, “Murs”

MEILLEURE PERFORMANCE R&B

Daniel Caesar, “Love Again” [ft. Brandy]

H.E.R., “Ne pouvait pas être son” [ft. Bryson Tiller]

Lizzo, “Exactement ce que je ressens” [ft. Gucci Mane]

Lucky Daye, “Roll Some Mo”

GAGNANT: Anderson .Paak, “Come Home” [ft. Andre 3000]

MEILLEURE PERFORMANCE R&B TRADITIONNELLE

Bj the Chicago Kid, “Time Today”

India.Arie, “Steady Love”

GAGNANT: Lizzo, “Jérôme”

Lucky Daye, “Real Games”

PJ Morton, “Construit pour l’amour” [ft. Jazmine Sullivan]

MEILLEURE CHANSON R&B

H.E.R, “Aurait pu être” [ft. Bryson Tiller]

Emily King, “Regardez-moi maintenant”

Chris Brown, “Pas d’orientation” [ft. Drake]

Lucky Daye, “Roll Some Mo”

GAGNANT: PJ Morton, “Dites-le” [ft. JoJo]

MEILLEUR ALBUM CONTEMPORAIN URBAIN

Steve Lacy, “Apollo XXI”

GAGNANT: Lizzo, “Parce que je t’aime”

Georgia Anne Muldrow, “Surcharge”

Nao, “Saturne”

Jessie Reyez, “Être humain en public”

MEILLEUR ALBUM R&B

BJ le Chicago Kid, “1123”

Lucy Daye, “Painted”

Ella Mai, “Ella Mai”

PJ Morton, “Paul”

GAGNANT: Anderson .Paak, “Ventura”

ENREGISTREMENT DE LA MEILLEURE DANSE

Bonobo, “lié”

The Chemical Brothers, “Got to Keep On”

Méduse, “Morceau de votre cœur” [ft. Goodboys]

RÜFÜS DU SOL, “Sous l’eau”

Skrillex et Boys Noize, “Midnight Hour” [ft. Ty Dolla $ign]

MEILLEURE DANSE / ALBUM ÉLECTRONIQUE

Apparat, “LP5”

The Chemical Brothers, “Pas de géographie”

Flume, “Salut c’est Flume” (Mixtape)

RÜFÜS DU SOL, “Solace”

Tyco, “Météo”

MEILLEUR ENREGISTREMENT REMIXÉ

Madonna, “I Rise” (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)

Miley Cyrus, “Mother’s Daughter” (Wuki Remix)

Jorja Smith, “The One” (Remix à contraste élevé)

Mild Minds, “Swim” (Ford. Remix)

Maria Davidson, “Work It” (Soulwax Remix)

MEILLEURE PERFORMANCE ROCK

Bones UK, “Pretty Waste”

GAGNANT: Gary Clark Jr., “This Land”

Brittany Howard, “L’histoire se répète”

Karen O & Danger Mouse, “Femme”

Fils rivaux, “Dommage”

MEILLEURE PERFORMANCE MÉTALLIQUE

Candlemass, “Astorolus: The Great Octopus” [ft. Tony Iommi]

Ange de la mort, “Humanicide”

Je prévaut, “Bow Down”

Killswitch Engage, “Unleashed”

GAGNANT: Outil, “7empest”

Meilleure chanson rock

Outil, “Peur Inoculum”

Le 1975, “Essayez-vous”

Vampire Weekend, “Harmony Hall”

Brittany Howard, “L’histoire se répète”

GAGNANT: Gary Clark Jr., “This Land”

MEILLEUR ALBUM ROCK

Apportez-moi l’horizon, “amo”

GAGNANT: Cage l’éléphant, “indices sociaux”

Les canneberges, “à la fin”

Je prévaut, “Trauma”

Fils rivaux, “Racines sauvages”

MEILLEUR ALBUM DE MUSIQUE ALTERNATIVE

Big Thief, “U.F.O.F.”

James Blake, «Assume Form»

Bon Iver, “i, i”

GAGNANT: Vampire Weekend, “Père de la mariée”

Thom Yorke, “Anima”

MEILLEURE PERFORMANCE SOLO PAYS

Tyler Childers, “All Your’n”

Ashley McBryde, «Girl Goin ‘Nowhere»

Willie Nelson, “Ride Me Back Home”

Blake Shelton, “Pays de Dieu”

Tanya Tucker, “Apportez mes fleurs maintenant”

MEILLEURE PERFORMANCE DUO / GROUPE PAYS

Brooks & Dunn avec Luke Combs, “Brand New Man”

Frères Osborne, “Je ne me souviens pas de moi” (avant vous)

Dan & Shay, “Sans voix”

Little Big Town, “Les filles”

Maren Morris ft. Brandi Carlile, “Common”

Meilleure chanson country

Tanya Tucker, “Apportez mes fleurs maintenant”

Ashley Mcbryde, “Fille n’allant nulle part”

Miranda Lambert, “Tout sort au lavage”

Eric Church, “Certains d’entre eux”

Dan + Shay, “sans voix”

MEILLEUR ALBUM DE PAYS

Eric Church, “Homme désespéré”

Reba McEntire, “Plus fort que la vérité”

Pistol Annies, “Evangile interétatique”

Thomas Rhett, «Centre Point Road»

Tanya Tucker, “Pendant que je vis”

Meilleure bande sonore de compilation pour les médias visuels

Artistes variés, “Le Roi Lion: les chansons”

Divers artistes, “Il était une fois à Hollywood” de Quentin Tarantino

Taron Egerton, “Rocketman”

Various Artists, “Spider-Man: Into the Spiderverse”

Lady Gaga et Bradley Cooper, “Une étoile est née”

Meilleure bande sonore pour les médias visuels

Alan Silvestri, “Avengers: Endgame”

Hildur Guðnadóttir, “Tchernobyl”

Ramin Djawadi, “Game of Thrones: Saison 8”

Hans Zimmer, “Le Roi Lion”

Marc Shaiman, “Le retour de Mary Poppins”

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels

Chris Stapleton, “La ballade du cowboy solitaire”

Dolly Parton et Linda Perry, “Fille dans les films”

Lady Gaga et Bradley Cooper, “Je n’aimerai plus jamais” (version film)

Beyoncé, “Spirit”

Thom Yorke, “Suspirium”

MEILLEURE VIDÉO MUSICALE

The Chemical Brothers, “Nous devons essayer”

Gary Clark Jr., “This Land”

FKA Twigs, “Cellophane”

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (film officiel)

Tove Lo, “Heureux qu’il soit parti”

MEILLEUR FILM DE MUSIQUE

Beyoncé, “Retrouvailles”

David Crosby, “Souviens-toi de mon nom”

Miles Davis, “Naissance du cool”

Artistes variés, “Shangri-La”

Thom Yorke, “Anima”

MEILLEUR ALBUM DE COMÉDIE

Jim Gaffigan, “Quality Time”

Ellen DeGeneres, “Relatable”

Aziz Ansari, “dès maintenant”

Trevor Noah, “Fils de Patricia”

Dave Chapelle, “Bâtons et pierres”

