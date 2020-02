Greta Gerwig bat de la sorte chaque meilleur candidat au poste de réalisateur en 2020

La cinéaste et actrice Greta Gerwig est en passe de devenir un nom connu. De sa relation médiatisée avec Noah Baumbach de Marriage Story à ses nombreux hochements de tête aux Oscars, elle a balayé Hollywood. Beaucoup ont été surpris quand elle n’a pas été nominée pour le meilleur réalisateur pour son film Little Women 2019. Mais elle montre les autres prétendants d’une manière proéminente.

Greta Gerwig a réalisé «Little Women»

Greta Gerwig aux 77e Golden Globe Awards le 05 janvier 2020 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Gerwig était à la tête de l’un des meilleurs films de 2019. Elle a écrit et réalisé Little Women, basé sur le roman du 19e siècle de Louisa May Alcott. Il a été adapté à plusieurs reprises, bien que le plus remarquable soit le film de 1994 avec Winona Ryder et Kirsten Dunst, parmi plusieurs autres noms célèbres.

Les deux films ont pris des libertés avec le roman original, bien que les choix de Gerwig étaient intéressants en ce sens qu’ils se penchaient vers une sensibilité plus moderne. L’histoire s’articule autour de Jo écrivant le roman Little Women sur sa vie et, plutôt qu’une intrigue linéaire, saute d’avant en arrière dans le temps, établissant des parallèles.

Elle n’a pas été nominée pour le meilleur réalisateur

Comme l’adaptation des années 90 avant elle, cette petite femme a été saluée par la critique et le public. Il a également remporté quelques nominations aux Oscars, ainsi que d’autres récompenses. Mais comme le souligne le film lui-même, le génie d’une femme est souvent ignoré, surtout lorsque les hommes sont les juges.

Ce que nous voulons dire, c’est que Gerwig elle-même n’a pas été nominée pour le meilleur réalisateur. Bien qu’il soit vrai que seulement cinq nominés sont choisis, alors qu’il y a dix candidats pour le meilleur film, beaucoup étaient encore mécontents de voir Gerwig exclu. Comme l’a dit Issa Rae lors de l’annonce des nominés: «Félicitations à ces hommes.»

Gerwig surpasse ainsi les nominés masculins

Le manque de candidatures féminines dans cette catégorie n’est pas nouveau. En fait, au total, seules cinq femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur. Et Gerwig se trouve être l’un d’eux – elle a été nominée en 2017 pour son premier album, Lady Bird, bien qu’elle ait perdu contre Guillermo del Toro pour The Shape of Water.

Il existe de nombreuses méthodes de mesure utilisées pour juger un film (et le réalisateur). Une telle façon? Scores de tomates pourries. C’est exactement ce que le site a fait en partageant les films les mieux notés et les moins bien notés de chaque réalisateur cette année. Et il y a peu de choses à noter ici.

En regardant le tweet Rotten Tomatoes par rapport à une autre image partagée sur Twitter, le film le moins bien noté de Gerwig, Little Women, est toujours mieux noté que tous les hommes nommés cette année. De plus, parmi tous les films nominés, seul Parasite est le film le mieux noté du réalisateur. Même si elle n’a fait que deux films, il est difficile de comprendre pourquoi Gerwig ne figure pas sur cette liste.

Pour quels Oscars les petites femmes sont-elles nominées?

Poursuivons, célébrons les récompenses pour lesquelles Little Women est nominé. Le film a été présenté pour un total de six Oscars, dont celui du meilleur film. Gerwig elle-même est nominée pour le meilleur scénario adapté.

Les stars Saoirse Ronan (Jo March) et Florence Pugh sont respectivement nominées dans les catégories Meilleure actrice et Meilleure actrice de soutien. Et Little Women est également nominé pour la meilleure partition originale et la meilleure conception de costumes. Inutile de dire que Gerwig ne transpire probablement pas la perte de la nomination du meilleur réalisateur.