Greta Gerwig échange du lait maternel avec une amie

Greta Gerwig a encouragé d’autres mères à échanger leur lait maternel pour améliorer le système immunitaire de leurs enfants.

La cinéaste de 36 ans – qui a un fils de 10 mois avec son fiancé et collègue réalisateur Noah Baumbach – a un ami proche qui allaite également son bébé.Ils ont donc décidé de partager leur lait exprimé comme un moyen de construire le système immunitaire des tout-petits.

Elle a dit: “Nous devrions tous allaiter les enfants les uns des autres, car en fait, cela renforce le système immunitaire.”

La gouvernante des «Petites femmes» a admis que pendant sa grossesse, elle était convaincue qu’elle serait en mesure de faire passer un bébé autour de sa «vie plus âgée», mais s’est rapidement rendu compte que cela ne serait pas possible.

Elle a déclaré au magazine ELLE: “Après que mes amis m’ont jetée une douche de bébé, on m’a donné des soutiens-gorge d’allaitement et, tout en rangeant les choses par la suite, je me souviens avoir pensé, je garderais mes soutiens-gorge habituels aussi parce que j’en utiliserais parfois aussi Comme quand? Quand est-ce qu’il mange toutes les heures et demie?

“Vous devez croire que, parallèlement à votre nouvelle vie, votre vie plus ancienne va continuer – et ensuite vous réalisez avec une clarté stupéfiante que ce n’est pas vrai.

“Je pense que tu ne dois pas savoir ça, pour pouvoir le faire.”

Et la réalisatrice de «Lady Bird» a admis qu’il n’y avait aucun moyen qu’elle puisse travailler et élever son fils sans le soutien de sa famille et de ses amis, ainsi que d’une «aide rémunérée».

Elle a dit: “Il n’y a aucun moyen que je puisse le faire sans cette aide [paid help], ainsi que ma mère et mes amis. Quoi que vous ayez été préparé, rien de ce que vous pensez, pour autant que je sache. Il doit y avoir un certain déni qui continue. “

