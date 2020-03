Greta Thunberg pense qu’elle avait un coronavirus mais n’a pas pu être testée

Greta Thunberg a accumulé un large public pour son activisme de crise climatique. Time Magazine l’a nommée Personne de l’année pour 2019. Maintenant, Thunberg utilise sa plate-forme pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19). Elle a partagé ses difficultés récentes et ses conseils pour les autres dans un article Instagram le 24 mars.

Greta Thunberg pense qu’elle a un coronavirus mais ne peut pas se faire tester

Thunberg a dit à ses partisans qu’elle s’auto-isolait depuis deux semaines. Elle a voyagé en Europe centrale avec son père et ils sont restés loin de sa mère et de sa sœur à leur retour. Elle a commencé à se sentir malade il y a 10 jours.

«J’ai commencé à ressentir certains symptômes, exactement en même temps que mon père – qui voyageait avec moi depuis Bruxelles», a écrit Thunberg. «Je me sentais fatiguée, j’avais des frissons, un mal de gorge et toussais. Mon père a éprouvé les mêmes symptômes, mais beaucoup plus intenses et avec de la fièvre. »

Chez elle, en Suède, elle ne peut pas passer de test COVID-19, comme dans de nombreux pays du monde.

Greta Thunberg | Thierry Monasse / .

“En Suède, vous ne pouvez pas vous tester pour COVID-19 à moins que vous ayez besoin d’un traitement médical urgent”, a écrit Thunberg. «Tous ceux qui se sentent malades doivent rester à la maison et s’isoler. Je n’ai donc pas été testé pour COVID-19, mais il est extrêmement probable que je l’ai eu, étant donné les symptômes et les circonstances combinés. “

Greta Thunberg prévient que vous n’avez pas besoin de vous sentir malade pour avoir un coronavirus

Thunberg dit qu’elle se sent mieux maintenant, mais elle veut que tout le monde comprenne quelque chose sur les symptômes du coronavirus. Ils peuvent se sentir légers par rapport à d’autres maladies, alors ne les ignorez pas.

“Maintenant, je suis fondamentalement rétabli, mais – ET C’EST LA LIGNE INFÉRIEURE: je ne me sentais presque pas mal”, a écrit Thunberg. «Mon dernier rhume a été bien pire que ça! S’il n’y avait pas eu quelqu’un d’autre ayant le virus simultanément, je n’aurais peut-être même rien suspecté. Ensuite, j’aurais juste pensé que je me sentais inhabituellement fatigué avec un peu de toux. »

Thunberg a pris des mesures préventives afin de ne rien répandre à ses proches ou au public. Si elle avait un coronavirus, elle le contenait. Sinon, pas de mal.

Greta Thunberg | Thierry Monasse / .

“C’est ce qui le rend tellement plus dangereux”, a prévenu Thunberg. «Beaucoup (en particulier les jeunes) peuvent ne pas remarquer de symptômes du tout, ou des symptômes très légers. Ensuite, ils ne savent pas qu’ils ont le virus et peuvent le transmettre à des personnes appartenant à des groupes à risque. Nous qui n’appartenons pas à un groupe à risque avons une énorme responsabilité, nos actions peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour beaucoup d’autres. “

Rejoignez-la dans l’auto-isolement

De nombreuses célébrités se joignent aux gouvernements des États et des villes pour recommander de rester à la maison pour aplanir la courbe de la propagation du coronavirus. Tout le monde n’écoute pas, car les étudiants ont continué de célébrer les vacances de printemps et des célébrités comme Evangeline Lilly ont rejeté l’auto-isolement. Thunberg est habitué à soutenir les scientifiques à la lumière du scepticisme des autres, y compris des célébrités.

“Veuillez garder cela à l’esprit, suivez les conseils des experts et de vos autorités locales et #StayAtHome pour ralentir la propagation du virus”, a conclu Thunberg. «Et n’oubliez pas de toujours prendre soin les uns des autres et d’aider ceux qui en ont besoin. #COVID #flattenthecurve ”