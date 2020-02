Gretchen et Slade critiquent Tamra Judge pour une «tournée des médias» après le diagnostic de cancer d’un ex-mari

Ancien “Real Housewives of Orange County” étoiles Slade Smiley et Gretchen Rossi est sorti balancer dans le premier épisode de leur Podcast “Knot Too Taboo”, critiquant Tamra Judge’s comportement suivant son ex-mari Simon Barney diagnostic de cancer de la gorge au stade trois.

Dans ce clip exclusif du lancement de mercredi, les deux – qui ont depuis longtemps des problèmes avec Tamra depuis leur époque dans la série Bravo – ont appelé Judge au sujet des interviews qu’elle a faites depuis que le diagnostic de cancer a été rendu public.

Le juge a déclaré que le diagnostic de son ex avait éliminé tous les “sentiments négatifs entre eux” dans un article du magazine People annonçant la nouvelle; elle en a également parlé lors d’une apparition sur Radio Andy Jeff Lewis Vivre.

“À la lumière des nouvelles récentes concernant Simon et du fait qu’il a ce diagnostic de cancer – ce qui est affreux – je ne sais pas très bien pourquoi Tamra pense que faire une tournée des médias concernant son diagnostic est une sortie de prison sans carte, “, a déclaré Slade sur son podcast. “Pourquoi est-ce que ça va laver toutes les choses cruelles et mauvaises qu’elle nous a faites, ainsi que tant d’autres personnes qui faisaient partie de la distribution de Real Housewives?”

“Cela ne l’a pas empêchée de m’attaquer lorsque mon fils a été diagnostiqué avec un cancer du cerveau et m’appelant un père mort,” il a continué.

Rossi a ensuite évoqué le juge étant appelé “maman monstre” dans la presse, en disant: “Il est intéressant qu’elle ait tant de choses à dire sur vous et qu’elle ait tant dit sur moi.”

“Cela ne l’a pas empêchée de vous attaquer lorsque Jeff a été diagnostiqué avec une leucémie – et si triste qu’il est décédé – mais aucun remords que ce soit dans sa volonté d’attaquer et de porter des accusations publiquement lorsque les gens vivent des moments les plus sombres de leur vie “, a ajouté Slade, faisant référence à l’ancien fiancé de Gretchen, Jeff Beitzel, décédé en 2008.

“Je suis sûr que vous pouvez tous comprendre pourquoi il est difficile de croire que soudain elle a compris ce qui est important dans la vie et s’attend à ce que vous soyez tous désolés pour elle, alors qu’elle n’a montré absolument aucune empathie pour les autres qui vivent des membres de leur famille qui sont diagnostiqués avec un cancer “, a ajouté Gretchen.

“Cependant, je vais vous dire les gars, il faut parfois un gros réveil comme celui-ci pour faire voir la lumière à quelqu’un”, a-t-elle ensuite concédé. “Tout ce que nous pouvons espérer, c’est malgré la façon dont elle nous a traités pendant certaines des périodes les plus difficiles et les plus sombres de notre vie, peut-être que cela l’a amenée à faire une pause et à manger un morceau de tarte traité les autres. ”

“Nous souhaitons le meilleur à Simon et nous sommes tellement tristes d’apprendre son diagnostic”, a conclu Slade. “Et, à votre point, j’espère juste que c’est la seule chose qui est ce réveil.”

Gretchen a déclaré: “Nous leur souhaitons le meilleur et nous prions pour que Simon se rétablisse complètement et que cette peur de la santé puisse aider à guérir cette famille brisée.”

En parlant avec des gens, Tamra a déclaré que le diagnostic “m’a fait réévaluer ma vie”, affirmant que la nouvelle avait joué un rôle dans sa sortie du RHOC.

“La réalité est qu’après la maladie cardiaque d’Eddie et maintenant Simon atteint d’un cancer, il est très difficile pour moi de vouloir participer à un spectacle où les gens crient, crient et se disputent à propos de choses qui n’ont même pas d’importance”, a-t-elle expliqué. . “Ils m’ont appris que la vie est précieuse, et vous ne récupérez pas ce temps.”

TooFab a contacté l’agent du juge pour obtenir des commentaires.

Le premier épisode de “Knot Too Taboo” – qui “abordera la réalité derrière les relations, la parentalité, les célébrités et plus” – est disponible dès maintenant.