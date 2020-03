Gretchen Rossi et Slade Smiley sur l’autorisation des femmes au foyer sur podcast

Gretchen Rossi et Slade Smiley peut être d’anciennes stars de “RHOC” mais ne vous attendez pas à beaucoup de femmes au foyer sur leur nouveau podcast, “Knot Too Taboo.”

Bien que ce ne soit pas hors de question, la paire a dit TooFab ils préféreraient avoir une femme au foyer sur qui a une histoire “authentique” à raconter – et, naturellement, cela “dépendrait” de quelle ancienne star.

Bien que Gretchen et Slade aient réitéré qu’ils étaient “reconnaissants de l’opportunité” d’avoir fait partie de la série Bravo, Gretchen a exprimé qu’ils essayaient “d’évoluer du spectacle et de grandir dans un espace différent et d’amener les gens à nous connaître à un niveau différent. “

“Mais si ces gens entrent, si certaines de ces anciennes femmes au foyer ou quoi que ce soit viennent et qu’ils sont prêts à partager des histoires vraies authentiques et à parler de choses que nous ne voyons peut-être pas dans l’émission ou de certaines choses qui permettent à d’autres personnes de se rapportent à eux à tous les niveaux “, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle serait intéressée si quelqu’un parlait d’une” lutte contre la dépression ou l’anxiété ou si vous savez, leur père n’était pas là quand il était enfant … Des sujets comme ça, que vous pouvez vraiment plonger et, espérons-le, retirer une expérience d’apprentissage de leurs expériences. “

Cependant, le couple, qui a accueilli son premier enfant l’année dernière, a utilisé leur premier épisode pour écraser certaines rumeurs de “Real Housewives” et a également critiqué l’ancienne co-star de Gretchen Tamra Judge.

Quant à la raison pour laquelle ils ont été inspirés pour créer un podcast, Gretchen a déclaré que cela leur donne une plate-forme “pour être beaucoup plus brut et beaucoup plus réel et beaucoup plus hors de portée et pas si pigeonné si vous le souhaitez dans un certain contexte de ce qu’un réseau ou quelqu’un voulait créer. “

“Nous contrôlons ce récit. Ce n’est pas un fan qui voit les minutes d’un clip et ne comprend pas vraiment ce qui s’est passé avant ou après ce clip”, a ajouté Slade. “C’est très salace et il n’y a pas que les détails derrière, alors les gens ont une idée prédéterminée de qui vous êtes en tant qu’individu en fonction de ces très petits segments de temps.”

En outre, Gretchen a déclaré que les fans leur avaient demandé de faire quelque chose pendant des années car ils voulaient souvent leurs opinions sur des sujets tels que la parentalité et le secret d’une relation durable. (La paire est ensemble depuis plus d’une décennie.)

“Nous recevions juste beaucoup de questions et beaucoup de gens demandaient comment nous menions la vie et comment cela fonctionnait”, a expliqué Gretchen.

Lorsqu’on lui a demandé ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les futurs épisodes de “Knot Too Taboo”, Gretchen a déclaré: “Ce podcast est vraiment approfondir et vraiment parler de sujets qui affectent tout le monde et que tout le monde traverse …”

Slade a ajouté: “Et parfois trop peur de l’aborder ou de communiquer à ce sujet, d’où vient le titre.”

“Nous pensons qu’il y a beaucoup de sujets sur lesquels les gens pourraient grandir, mais ils sont un peu trop tabous. Peur de poser la question ou peur de s’engager dans la conversation. Et c’est donc notre espoir et notre objectif est de les aborder des gens incroyables avec des histoires de vie incroyables. Ils ont des choses merveilleuses à partager et nous brisons le moule de ce qui est acceptable dans une conversation dans l’espoir de grandir et d’apprendre ensemble. “

Gretchen a taquiné certains des invités à venir, notamment un expert en rêve et un auteur-compositeur-interprète qui a commencé par le bas, occupant un emploi régulier. “Partager ces histoires et apprendre à connaître des gens à des niveaux beaucoup plus profonds, je pense que c’est l’objectif qui se cache derrière”, a-t-elle expliqué.

Découvrez le dernier épisode de leur podcast où ils discutent Dwyane Wade et Gabrielle Union’s famille, Kobe Bryant’s mémorial déchirant et plus encore.

