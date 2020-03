Grey’s Anatomy révèle le sort final de Justin Chambers et les fans sont furieux

Cela leur a pris assez de temps mais “L’anatomie de Grey” a finalement révélé le sort final d’Alex Karev, la star de OG, Justin Chambers, près de quatre mois après sa dernière apparition – et cela ne s’est pas bien passé du tout!

Dire que c’était une journée discordante le 10 janvier lorsque les fans ont découvert que Chambers quittait la série au milieu de cette 16e saison actuelle serait un euphémisme. Surtout quand on leur a dit qu’il avait déjà eu sa dernière apparition dans la série, le 14 novembre.

Quoi? était la réponse collective d’Internet. Eh bien, cette réponse est douce – pour dire le moins – par rapport à la réaction des médias sociaux maintenant que son sort final a été révélé.

Alors que Chambers était absent de nos écrans, Alex est resté dans le mix, avec plusieurs épisodes traitant de ce qu’il a fait pendant son absence, de “l’aide à sa maman” dans l’Iowa à la découverte qu’il n’a pas aidé sa maman dans l’Iowa du tout.

En fait, il a envoyé un message au hasard à sa femme Jo qu’il “traversait quelque chose”, puis a cessé de répondre à ses appels et a même exclu Meredith. Alors qu’est-ce qui se passe et qu’est-ce qui donne? Et pourquoi “Grey’s Anatomy” jouerait-il avec ce personnage comme celui-ci en sortant de la porte techniquement après qu’il soit sorti?

Comment pouvez-vous faire un personnage établi de longue date comme celui-ci sans lui dire adieu à l’écran?

Eh bien, il s’avère qu’ils en ont fait un encore plus sale que cela, car Jo, Meredith, Bailey et Webber ont finalement reçu une lettre de lui qui a renversé les fèves sur la vie qu’il menait et c’est un doozy avec un rappel épique. Il est avec Izzie?!? Ils ont des enfants?!?!

D’accord, ce n’est pas aussi mauvais qu’une double vie secrète, mais quand même. Apparemment, les écrivains se sont efforcés de trouver un moyen de faire fonctionner ce travail (ou c’était toujours le plan terrible, mais nous espérons que non) et ils l’ont relié à quand Alex cherchait des gens pour parler au nom de Meredith pour la sauver. licence médicale.

L’une des personnes qu’il a contactées était Izzie et elle lui a révélé qu’elle avait des jumeaux de cinq ans … et qu’ils étaient les siens. Ils étaient le produit d’embryons dont Alex avait renoncé aux droits.

Il a donc décidé de les rencontrer. Et quand il l’a fait, il a décidé que c’était sa vie, avec elle, avec eux et sans adieu pour les fans de Jo ou Meredith ou de “Grey’s Anatomy”.

Au moins, il l’a reconnu dans sa lettre à Jo, tout en servant ses papiers de divorce, en écrivant: “Tu es plus qu’une lettre. Ce droit ici, cette lâcheté, cette lettre, c’est officiellement la pire chose que j’aie jamais faite . ”

En fait, ni Chambers ni Katherine Heigl ne sont retournés pour essayer de vendre cette folie absolue, bien que Chambers ait fourni une voix off pour ces lettres. Mais il ne suffisait pas de pousser cette conclusion aléatoire et offensive dans la gorge du fandom de la série.

Ils ont rapidement eu la populaire – mais pas généralement bourdonnante – émission numéro un des tendances sur Twitter pour partager à quel point ils n’étaient pas amusés à propos de tout ce bordel:

moi: ILS MIEUX NE TUENT PAS ALEX OFF, JE JURE

moi cette semaine: ……. ils auraient dû le tuer ….. # greysanatomy pic.twitter.com/DRlD10cx7w

– erielle tolentino (@elle_tolentino) 6 mars 2020

Tout ce que je dis, c’est que s’ils pouvaient faire revenir Justin Chambers et faire une voix d’Alex Karev pour cela, ils auraient certainement pu le convaincre de filmer UN ÉPISODE DE PLUS avec une meilleure fin que cette absurdité. #GreysAnatomy pic.twitter.com/Du05RwRF5w

– Ellie Deen (@EllieeDeen) 6 mars 2020

vous tous, vérifiez l’anatomie de votre gris en regardant vos amis .. nous ne sommes PAS d’accord. 😭😭😭 #GreysAnatomy

– rach 🍍 (@rachelmahlie) 6 mars 2020

Le visage de Bailey résume mes sentiments pour cet épisode. #GreysAnatomy pic.twitter.com/nlxb8WmeRE

– Sara avec un H! (@SarahDenzmore) 6 mars 2020

Je n’ai pas regardé 16 saisons de #GreysAnatomy juste pour que ces conneries arrivent à Karev pic.twitter.com/rhceDjMvoi

– Beth (@BethColosey) 6 mars 2020

alex et avril abandonnant le développement des personnages en se réunissant avec leurs ex après avoir servi des histoires de soulmatery pendant des années #GreysAnatomy pic.twitter.com/JeZTk45eiB

– heartv ♡ (@heartmel_wood) 6 mars 2020

JO A DIT ALEX COMMENT ELLE A ÉTÉ MANIPULÉE ET BRUÉE DANS LE PASSÉ ET MAINTENANT IL LA BLESSERA ENCORE PLUS COMME IL NE SERAIT JAMAIS FAIT WTF ILS ONT JUSTE RUINÉ LE SPECTACLE ENTIER #GreysAnatomy pic.twitter.com/3XvgBzJRJa

– ᴘᴀɢᴇ ᴍᴇ ᴍᴇʀᴇᴅɪᴛʜ ɢʀᴇʏ (@xgreysheartsx) 6 mars 2020

Nous allons nous coucher après cet épisode. #GreysAnatomy pic.twitter.com/5szkZRC117

– Raven 🦋 (@rayofsuunshine) 6 mars 2020

après tout, Jo et Alex sont passés par vous en me disant qu’il l’a quittée pour IZZIE est-ce une blague, je ne pensais pas que je pourrais me mettre en colère après que Derek ait été heurté par un camion !!! #GreysAnatomy pic.twitter.com/2u3qsjFIEk

– grace (@gracezcoolbeanz) 6 mars 2020

Alex Karev, qui a eu un arc de personnage incroyable au cours de 16 saisons de #greysanatomy, aimé des fans, fait VOICEOVER de lettres comme op désolé de ne pas revenir en direct au Kansas maintenant avec mon ex-femme et mes enfants secrets, Ok bye bye now. et nous sommes censés dire SONS BONS? NON!!!

– Kelly Miller (@ kellymiller405) 6 mars 2020

alex aurait pu être le père de ces enfants sans revenir à izzie 🙄 #GreysAnatomy

– m (@impedimxnta) 6 mars 2020

Je vais oublier que j’ai déjà vu cet épisode et je me dis juste qu’Alex est mort. #GreysAnatomy pic.twitter.com/UeJdX769lD

– Christalyn S (@ Christalyn13) 6 mars 2020

izzie stevens parvient toujours à ruiner en quelque sorte #GreysAnatomy 10 ans après avoir quitté la série smh pic.twitter.com/ZVfXl9hHsM

– Jules🌹💍 (@bachelorbadass) 6 mars 2020

Alors, quand Jo a laissé ce magnifique message vocal déchirant sur la façon dont ELLE SAUTERAIT DEVANT UN OURS POUR LUI, IL JOUAIT UNE MAISON AVEC IZZIE?!? #GreysAnatomy pic.twitter.com/anlSDw2TTd

– Melanie Hawkins (@ MelHawk92) 6 mars 2020

Levez la main si vous avez été personnellement victime de #GreysAnatomy 🙋🏼‍♀️ pic.twitter.com/HNM0B0wxVn

– Crystal Randall (@ gotitmemored2) 6 mars 2020

Le pire épisode de tous les temps #GreysAnatomy pic.twitter.com/YO3BmZX5Db

– Nicole South (@ Nsouth08) 6 mars 2020

Après 16 ans.

16. ANNÉES MÈRE EFFIN.

Vous allez ternir le bon nom d’Alex Karev en écrivant son personnage de la série comme ça!?!? #GreysAnatomy pic.twitter.com/9DyGgonu3t

– Wicked Bitch of the South (@LouEffie) 6 mars 2020

Je n’ai PAS regardé l’anatomie des gris depuis des années pour voir ALEX LEAVE JO ET MEREDITH POUR IZZIE QUI LUI A GAUCHE ET N’A PAS REGRÉ CE QUE LA FUCKKKKKK RÉELLE #GreysAnatomy pic.twitter.com/Gq8PWceCKp

– Jordan Pitts (@ the_ging96) 6 mars 2020

Mon cerveau s’est cassé de cet horrible envoi. Cela ne peut pas être réel 🙄 #GreysAnatomy pic.twitter.com/rL3C0Rq6AJ

– kayla 👸🏼 (@kaytheprincess_) 6 mars 2020

Qui lance la pétition pour que Jo se réveille d’un mauvais rêve au début de l’épisode de la semaine prochaine pour y trouver Alex, prêt pour un adieu logique et logique en ligne avec plus d’une décennie de développement de personnage? Ou peut-être le faire frapper par un camion. Vous savez, quelque chose de mieux que ça – donc à peu près n’importe quoi.

