‘Grey’s Anatomy’ reviendra-t-il pour la saison 17? La série Shondaland a plus d’histoires à raconter

Nous sommes bien dans Grey’s Anatomy Season 16, ce qui signifie que les fans sont déjà tournés vers l’avenir. Bien sûr, la série Shondaland est le drame médical le plus ancien aux heures de grande écoute, atteignant 350 épisodes historiques en novembre 2019. Et à ce stade, les fans se sont habitués à de nouveaux épisodes sur ABC chaque année comme sur des roulettes. Y aura-t-il donc une saison 17 de Grey’s Anatomy? Il reste encore beaucoup d’histoires à raconter.

ABC a renouvelé «Grey’s Anatomy» à travers sa 17e saison

Le 12 mars, la production de Grey’s Anatomy Season 16 a été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Puis, deux semaines plus tard, le 27 mars, plusieurs médias ont confirmé que la production ne reprendrait pas et la finale sera diffusée tôt le 9 avril. Cela signifie que la saison en cours se terminera avec 21 épisodes au lieu de 25 comme prévu.

Néanmoins, les fans peuvent encore laisser échapper un soupir de soulagement. Bien que le reste de la saison 16 soit annulé, ABC a renouvelé Grey’s Anatomy à travers la saison 17 en mai 2019. Le dernier épisode de la saison 16 ne sera donc pas la fin de la série et le drame médical reviendra avec de nouveaux épisodes finalement.

Que se passera-t-il lors de la première de la saison 17 de “Grey’s Anatomy”?

Pour l’instant, la première de Grey’s Anatomy Season 17 reste floue sur le plan créatif. Nous ne savons pas si les scénaristes poursuivront la nouvelle saison avec le plan original du 22e épisode ou recommenceront à neuf. Mais récemment, la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, s’est adressée à la fin de la saison 16 sur Twitter et les cliffhangers suggérés dans la finale finale recevront une réponse la saison prochaine.

“Nous sommes déçus de ne pas pouvoir terminer notre narration cette saison”, a écrit Vernoff. “La bonne nouvelle? 1621 joue comme une finale satisfaisante! Ce n’est pas là où nous avions prévu de finir, mais c’est beau et les questions qui persistent nous répondrons ensuite [season]. “

Ensuite, dans un tweet séparé, le showrunner a confirmé que Grey’s Anatomy “reprendra notre narration dans la saison 17!”

Pendant ce temps, en parlant avec Entertainment Tonight, Kim Raver – qui joue Teddy Altman – a parlé de la saison 17 de Grey’s Anatomy et où la nouvelle saison pourrait reprendre.

“Je fais confiance à Krista pour faire ce qui est le mieux pour la série”, a déclaré Raver. “Parce qu’ils ont plus de temps, peut-être qu’ils retravailleront les scènes qu’ils ont.”

Elle a poursuivi: «Je pense que nous avons des trucs incroyables dans la boîte. Je pense donc qu’ils utiliseraient certaines de ces superbes scènes que nous avons déjà tournées. Mais je pense également que peut-être ils pensent que c’est une occasion de voir comment les choses se déroulent… C’est une occasion de retravailler la toile. “

“Grey’s Anatomy” se terminera-t-il après la saison 17?

Giacomo Gianniotti dans le rôle d’Andrew DeLuca dans «Grey’s Anatomy» | Raymond Liu / ABC via .

Indépendamment de ce qui se passe lorsque Grey’s Anatomy Season 17 est diffusée sur ABC, de nombreux fans sont simplement ravis de recevoir une autre saison. Mais même ainsi, à quoi ressemble l’avenir de la série Shondaland au-delà de la 17e saison? Cela reste à déterminer.

Selon Deadline, le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, espère que Grey’s Anatomy vivra bien après la saison 2020-21. Cependant, la décision appartient finalement à Ellen Pompeo.

“Grey’s Anatomy vivra aussi longtemps qu’Ellen sera intéressée à jouer à Meredith Gray”, a déclaré Burke. Elle a également déclaré que la publication Pompeo “mènera le rythme” en ce qui concerne les discussions concernant les saisons supplémentaires.

Cela dit, Giacomo Gianniotti – qui joue Andrew DeLuca – pense que Grey’s Anatomy prendra fin après la saison prochaine.

“En ce moment, nous avons une saison de plus enfermée et je suis assez confiant que c’est là que cela se terminera, je pense, à partir des conversations que j’ai eues avec les gens”, a déclaré Gianniotti à Us Weekly en mars 2020. “Ensuite encore une fois, le studio et les créatifs adorent le spectacle et veulent qu’il se poursuive pour toujours. »

Comme nous le savons tous, toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Mais peu importe quand Grey’s Anatomy diffuse sa finale de la série, au moins nous avons 17 saisons. Alors attachez votre ceinture et attrapez la tequila. Meredith Gray ne raccroche pas encore son stéthoscope.

