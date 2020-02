Grimes: j’ai créé une version numérique de moi-même

2020-02-21 09:30:05

La star de la musique Grimes a révélé qu’elle avait créé une version numérique d’elle-même.

Grimes a créé une version numérique d’elle-même.

La chanteuse de 31 ans – qui est enceinte de son premier enfant avec Elon Musk – a révélé qu’elle avait développé une version numérique d’elle-même afin qu’elle puisse toujours faire des spectacles et des séances photos sans avoir à être physiquement présente.

Elle a déclaré à The Face: “Avoir un corps numérique me permet de continuer à travailler tout au long des étapes ultérieures de ma grossesse et après avoir mon bébé, afin que je puisse passer plus de temps avec eux.”

Grimes a décrit son approche innovante comme une sorte de “techno-féminisme”.

La star de la musique a ajouté: “Beaucoup de mes amis n’ont pas de bébé parce qu’ils sont inquiets pour leur carrière, et nous voulions trouver un moyen de surmonter ce problème.”

Selon Grimes, la version numérique d’elle-même servira également à la protéger des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux.

Elle a dit: “J’entends à quel point je suis laide, stupide ou ennuyeuse tous les jours … C’est un peu comme être dans une relation émotionnellement violente après un certain temps. Cela prend un péage.”

Grimes a récemment avoué qu’elle était “terriblement mal préparée” à la grossesse, car elle a expliqué qu’elle avait dû faire face à certaines complications.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: “Je commence à me sentir mal haha ​​… comment faites-vous pour travailler et avoir un bébé ?? Je suis désolée de ne pas avoir fait la promotion de mon album correctement ou sur les réseaux sociaux plus . Tout cela a été un peu une épreuve. Il y a eu quelques complications au début, un deuxième trimestre décent, mais ça a commencé à faire mal partout à 25 semaines. Quelle a été l’expérience des yalls avec ce genre de choses? J’ai l’impression que j’étais tristement mal préparé parce que je ne sais pas si la grossesse est aussi visible ou discutée qu’elle devrait l’être. Je ne comprenais tout simplement pas dans quoi je me mettais (sic) “

Mots clés: Grimes, Elon Musk

Retour au flux

.