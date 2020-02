Grimes ‘tristement mal préparée’ à la grossesse

2020-02-01 07:30:04

Grimes dit qu’elle était “terriblement mal préparée” à la grossesse et à 25 semaines, elle “commence à faire mal partout”.

La chanteuse de 31 ans attend son premier enfant avec Elon Musk – avec qui elle sort depuis 2018 – mais a admis que la grossesse a été une “épreuve” et qu’elle a dû faire face à certaines complications.

Grimes a écrit sur Instagram: “Fake or real? Haha. Wow, je commence à me sentir mal haha ​​… comment allez-vous tous faire avec le travail et avoir un bébé ?? Je suis désolé de ne pas avoir fait la promotion de mon album correctement ou sur les médias sociaux plus. Tout cela a été un peu une épreuve. A eu quelques complications au début, un deuxième trimestre décent mais commençant à faire mal partout à 25 semaines. Quelle a été l’expérience des yalls avec ce genre de choses? J’ai l’impression était terriblement mal préparée parce que je ne sais pas si la grossesse est aussi visible ou discutée qu’elle devrait l’être. Je ne comprenais tout simplement pas dans quoi je me mettais (sic) “.

Grimes – dont le vrai nom est Claire Boucher – a également admis que la grossesse avait affecté son travail.

Elle a expliqué: “Cela a été bon aussi, mais cela rend le travail beaucoup plus difficile. Bon à écrire et à avoir beaucoup d’idées folles, mais tout ce qui est physique est difficile. Je suis aussi beaucoup plus emo et moins capable de bravoure face aux ennemis en ligne et des trucs haha. Mais mes albums sortent dans une seconde donc j’ai probablement besoin de revenir ici. Ne vous occupez pas de mon énergie emo, mais curieux de savoir à quoi ressemblaient les autres expériences de ppls. bien sûr que non hahaha smh (sic). ”

Grimes – qui s’est rebaptisée “c”, le symbole de la vitesse de la lumière – et l’entrepreneur technologique Elon, 48 ans, discutent rarement de leur relation, mais Grimes a précédemment loué Elon comme une personne “super intéressante”.

Elle a dit: “Je veux dire, c’est une putain de personne super intéressante. Écoutez, je l’aime, il est génial.”

Tandis que Musk a ajouté: “J’adore la créativité artistique de c fa sauvage et l’éthique de travail hyper intense.”

