Grimes: une vie saine est une fausse nouvelle

2020-03-12 17:30:04

La star enceinte Grimes a affirmé que les modes de vie sains n’étaient que des “fausses nouvelles”.

Grimes pense qu’un mode de vie sain est une “fausse nouvelle”.

La musicienne de 31 ans est enceinte de son premier enfant avec l’entrepreneur en technologie Elon Musk – mais les méthodes traditionnelles de vie saine ne lui ont pas été bénéfiques à distance ces dernières semaines, Grimes affirmant que la sobriété et la consommation de légumes lui ont fait “sentir” pire”.

Elle a partagé: “Je suis en bonne santé maintenant parce que je suis enceinte, voici ce que j’ai appris: dormir correctement, être sobre et manger beaucoup de légumes ne fait aucune différence dans votre vie et je ne me sens pas mieux, en fait , Je me sens pire. Et la forme physique, être en bonne santé, je pense que ce sont de fausses nouvelles.

“C’est le plus sain que je connaisse, [and I’m] sur le tapis roulant, en mettant des épinards dans ma bouche et je me suis dit “bleh”. ”

La nouvelle chanson de Grimes, “ Delete Forever ”, évoque l’abus d’opioïdes, et la chanteuse a révélé qu’elle avait été invitée à écrire le morceau à la mort de Lil Peep.

La star du rap est décédée en novembre 2017, à l’âge de 21 ans, et elle pense que c’est devenu un problème qu’elle ne pouvait plus ignorer dans sa musique.

Elle a déclaré à War Nymph Radio sur Apple Music: “J’étais juste vraiment secouée, parce que tu te souviens, comme Lil ‘Peep est mort, tu sais, d’une mort liée aux opioïdes et j’ai eu beaucoup de très bons amis, en fait , un de mes meilleurs amis du lycée est décédé d’une chose liée aux opioïdes quand nous avions 18 ans ou quelque chose comme ça, et j’étais donc super, super déclenché.

“Je n’ai toujours pas écrit une chanson à ce sujet parce que je pensais que ça l’exploitait. Parce que vous savez que vous voyez des artistes sortir et ils disent,” J’ai quatre types de dépression “, et tout ça, et tout le monde est toujours en disant qu’ils ont tous leurs problèmes de vie … mais je me disais juste: “Euh, je ne peux pas, comme, écrire sur, comme, la mort de mon ami!”

“Mais Lil ‘Peep en train de mourir m’a juste un peu poussé à bout. Parce que je me disais:’ Mec, c’est sérieux, c’est une chose super-mainstream à ce stade. Que les gens meurent juste. ‘” ”

Mots clés: Grimes, Lil Peep

Retour au flux

.