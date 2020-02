Gun Girl Kaitlin Bennett affirme qu’elle a été chassée du campus par des étudiants «émeutes»

Kaitlin Bennett, militante pour les droits des armes à feu, affirme avoir été chassée du campus par des étudiants manifestants lors de sa visite à l’Université de l’Ohio lundi.

La jeune femme de 24 ans, qui a gagné en notoriété en tant que “Gun Girl” après s’être promenée dans l’État de Kent avec un fusil d’assaut AR-10 le jour de son diplôme en 2018, a déclaré qu’elle s’était arrêtée à l’école d’Athènes, en Ohio, avec un entourage de son Liberty Hangout. site Web conservateur et un garde du corps pour poser aux étudiants des questions triviales sur le jour du président, mais sont partis après deux heures, selon le Nouvelles d’Athènes.

Des vidéos publiées en ligne montrent Bennett entourée d’étudiants qui lui criaient dessus, des objets jetés dans sa direction et de l’eau jetée sur son camion alors qu’elle quittait le campus.

C’est ce qui se passe lorsqu’un partisan de Trump se rend sur un campus universitaire. Les gauchistes de @ohiou ont déclenché une émeute lorsque @ Joelpatrick1776 et moi sommes arrivés, et le @oupolice l’a laissé se produire. Je pense que @realDonaldTrump devrait retirer le financement des universités comme celle-ci qui abritent des terroristes. pic.twitter.com/5TMlfdto9O

– Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) 17 février 2020

Je suis allé à @ohiou pour poser des questions triviales sur la journée du président comme “qui étaient les 3 premiers présidents”. Ce n’est pas de ma faute si les élèves sont des enfants pleurnichards qui doivent faire des crises de colère parce qu’une personne avec laquelle ils ne sont pas d’accord se présente. https://t.co/C32KbdxX2t

– Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) 18 février 2020

“Il semble que le collège le plus libéral de l’Ohio soit également le plus intolérant, le plus dégoûtant et le plus horrible en matière de diversité d’opinion, et c’est ce que nous montrons ici aujourd’hui”, a déclaré Bennett dans ses clips vidéo.

Elle est allée sur Twitter pour alléguer que les étudiants ont commencé une “émeute”, lui ont jeté du café chaud et que la police de l’université de l’Ohio “a laissé faire”

“C’est ce qui arrive quand un partisan de Trump se rend sur un campus universitaire”, a-t-elle écrit avec une vidéo d’elle dans le camion alors qu’il quittait le campus. “Je pense que @realDonaldTrump devrait retirer le financement des universités comme celle-ci qui abritent des terroristes.”

Donc, une fille de l’État de Kent est arrivée à l’université de l’Ohio et ça ne s’est pas bien terminé lol. #OU pic.twitter.com/3PvGxJsfOq

– ⚡️ (@ LuiD59) 17 février 2020

voici un montage de jetons tik que j’ai vu de kaitlin bennett se faire intimider à l’UO comme elle devrait pic.twitter.com/rENm9wfgXQ

– 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 ⧗ 🌊 (@romanoffangel) 18 février 2020

quand gungirl arrive à OU lolol (avertissement: je suis fort af) pic.twitter.com/lubcpT5Puk

– Sarah Squance (@sarahsquance) 17 février 2020

Des chants de “où est votre couche” et de “s – t our pants” pouvaient être entendus dans divers clips publiés en ligne alors que du papier toilette était lancé dans la direction de Bennett, en référence apparente à une rumeur virale selon laquelle elle s’était déféquée lors d’une fête alors qu’une étudiant à Kent State, selon le Athens News.

“Ce n’est pas de ma faute si les étudiants ont un groupe d’enfants pleurnichards qui doivent faire des crises de colère parce qu’une personne avec laquelle ils ne sont pas d’accord se présente”, a ajouté Bennett dans un autre tweet.

La police de l’université de l’Ohio a publié lundi un communiqué indiquant que le militant et la foule aux “points de vue opposés” exerçaient leurs droits au titre du premier amendement.

Ils ont lancé des projectiles et nous ont versé du café chaud, et il y a une vidéo de vos officiers en train de voir le camion de @ Joelpatrick1776 être vandalisé. Mais oui, juste “une personne inconnue dans la foule a éclaboussé l’eau”. J’ai hâte que @realDonaldTrump retire le financement de votre école. https://t.co/b0jiVYW5wy

– Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) 17 février 2020

La @oupolice a menti et a déclaré qu’aucune violence n’avait eu lieu et qu’il n’y avait que “des allégations selon lesquelles une personne inconnue aurait éclaboussé de l’eau”. Les étudiants de @ohiou me jetaient des objets toute la journée, me jetaient du café chaud et vandalisaient le camion de @ Joelpatrick1776 juste devant les flics. pic.twitter.com/XnMUqFWtrH

– Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) 18 février 2020

“Contrairement aux allégations circulant sur les réseaux sociaux, l’incident n’a pas atteint le niveau d’une émeute”, indique le communiqué. “Il y avait un langage vulgaire et des allégations selon lesquelles des personnes inconnues dans la foule ont éclaboussé de l’eau, mais aucune blessure ni violence n’a été signalée, et personne n’a été arrêté pendant l’événement.”

La police a également déclaré que personne n’avait été invité à quitter le campus et qu’ils n’avaient pas été informés au préalable de la visite de Bennett.

“Bien qu’un tel avis ne soit pas nécessaire, son absence a privé le département de la capacité de planifier les niveaux de dotation”, indique le communiqué. “En conséquence, les officiers de service ont dû hiérarchiser leur réponse aux événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient, plaçant à juste titre la sécurité personnelle de chacun avant toutes les autres préoccupations.”

Bennett a tweeté en réponse à la déclaration de la police disant: “La @oupolice a menti et a dit qu’aucune violence ne s’était produite et qu’il n’y avait que” des allégations selon lesquelles une personne inconnue aurait éclaboussé de l’eau. “Les étudiants de @ohiou me jetaient des choses toute la journée, jetés chaud café sur moi, et vandalisé le camion de @ Joelpatrick1776 juste devant les flics. “

Professionnalisme-humanité-intégrité n’a vu rien de tout cela de vos officiers …… juste des sourires pic.twitter.com/G803bN7Oyq

– Forsooth (@ Forsooth78) 17 février 2020

#Democrats embrasser la mentalité de la foule à un âge précoce. pic.twitter.com/ZDJbpMugOY

– James Woods (@RealJamesWoods) 18 février 2020

L’un des membres de son entourage dans le camion et les abonnés en ligne ont remarqué que la police ne semblait “rien faire” sauf “porter des sourires”.

Bennett a ensuite annoncé qu’elle reviendrait “absolument” sur le campus de l’Université de l’Ohio. “Et la prochaine fois, j’emmènerai une armée de propriétaires d’armes à feu pour une promenade ouverte sur le campus. Vous ne pouvez pas nous éloigner et vous ne pouvez pas nous garder silencieux. Tout comme Donald Trump, nous gagnerons toujours.”

Moins de 10 heures plus tard, Bennett a posté: “J’ai été contacté par le FBI 4 fois pour des menaces crédibles contre ma vie. J’ai reçu des millions de menaces de mort ces deux dernières années. J’ai été agressé à plusieurs reprises et émeute contre deux fois. Mais rien de ce que fait la gauche ne me fera partir. Leur haine me rend plus fort. “

tw // moche cul pistolet fille

–

–

cette garce n’a pas seulement vu qu’elle s’identifie comme une femme de couleur. pic.twitter.com/g3ZDrzf5lb

– 𝕤𝕪𝕕𝕟𝕚𝕖 🌈 JUNGWOO DAY (@jihyokindagay) 18 février 2020

Raisons # 284839 pour lesquelles j’aime mon école: voici une foule d’étudiants de l’OU qui chantent juste à la maison chez une fille armée pic.twitter.com/hOuelCTPdB

– idk more (@LingrellSophia) 17 février 2020

L’incident a conduit Bennett à une tendance sur Twitter mardi, alors que certains sont venus à sa défense tandis que d’autres l’ont critiquée.

“La violence contre les conservateurs n’est PAS OK simplement parce qu’elle est socialement acceptable. Vous ne pouvez pas agresser quelqu’un simplement parce qu’il a voté pour @ realDonaldTrump”, a écrit le correspondant de Blaze, Elijah Schaffer.

L’acteur James Woods a écrit: “#Democrats embrasser la mentalité de la foule à un âge précoce.”

“Mme Bennett, vous avez le droit d’avoir votre opinion et le droit de l’exprimer. Ces étudiants font de même”, a tweeté le Parti libertaire. “Les appeler des” terroristes “parce qu’ils ont utilisé leur droit de réunion et de parole est à la fois malhonnête et honteux.”

Je reviendrai absolument sur le campus de @ ohiou, et la prochaine fois, j’emmènerai une armée de propriétaires d’armes à feu pour une promenade ouverte sur le campus. Vous ne pouvez pas nous éloigner et vous ne pouvez pas nous garder silencieux. Tout comme Donald Trump, nous gagnerons toujours.

– Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) 18 février 2020

J’ai été contacté par le FBI 4 fois pour des menaces crédibles contre ma vie. J’ai reçu des millions de menaces de mort ces deux dernières années. J’ai été agressée à plusieurs reprises et émeute à deux reprises. Mais rien de ce que fait la gauche ne me fera partir. Leur haine me rend plus fort.

– Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) 18 février 2020

“Oh, l’ironie d’un défenseur du 2ème amendement criant au gouvernement de prendre des représailles contre ceux qui s’expriment”, a partagé l’acteur de la voix Neil Kaplan.

En 2018, Bennett a partagé des photos d’elle portant un fusil semi-automatique sur son dos avec un bonnet de graduation qui disait “viens le chercher”. En tant qu’étudiante à Kent State, il lui était interdit de porter des armes à feu sur le campus, mais après avoir obtenu son diplôme, elle a été autorisée à le faire en tant que visiteur.

Depuis, elle est devenue correspondante d’Infowars et collaboratrice régulière de médias conservateurs.

Des étudiants de l’UO se font expulser d’une fille armée du campus? Iconique. pic.twitter.com/7ynq8YGZPO

– Hunter Graffice (@HunterGraffice) 17 février 2020

Twitter Safety ne donne pas un mot sur les utilisateurs qui harcèlent les femmes conservatrices

Personne dans le culte de la haine de Kaitlin Bennett aujourd’hui ne sera suspendu ou mis en lock-out aujourd’hui, peu importe la gravité et la violence de leurs messages

“Nous voulons juste promouvoir des conversations saines!”

Ouais ok

– Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 18 février 2020

Raisons # 284839 pour lesquelles j’aime mon école: voici une foule d’étudiants de l’OU qui chantent juste à la maison chez une fille armée pic.twitter.com/hOuelCTPdB

– idk more (@LingrellSophia) 17 février 2020

mon copain a pris cette photo d’une fille armée à notre école. je suis triste de ne pas l’avoir qualifiée de tête de nouille ramen sur son visage, mais au moins j’ai pu jeter de l’eau sur sa voiture. va te faire foutre kaitlin bennett. pic.twitter.com/6xeIXtSoBx

– 𝐚𝐧𝐚ï𝐬 💥 chef de la direction de memes pascal pedriot (@FOLINASALOH) 17 février 2020

Elle a été frappée au visage avec des projectiles et a reçu du café chaud. Ils martelaient les vitres de la voiture qu’elle essayait de briser. J’aurais dû les appeler «Violents dégénérés sauvages» dans le titre. https://t.co/jSe1VnsXMF

– Cassandra Fairbanks 🕊 (@CassandraRules) 17 février 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.