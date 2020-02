Gwen Stefani annule un spectacle en raison d’une mauvaise santé

2020-02-08 19:30:05

La pop star Gwen Stefani a annulé son prochain spectacle à Las Vegas en raison d’une mauvaise santé.

Gwen Stefani a annulé son prochain spectacle à Las Vegas en raison de problèmes de santé.

La pop star de 50 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer les fans qu’elle annule son show à Sin City samedi soir (08.02.20), mais Gwen a insisté pour faire tout ce qu’elle pouvait pour monter sur scène plus tard ce mois-ci. .

Gwen a écrit sur Twitter: “Je suis vraiment désolée, mais je ne me sens toujours pas bien et je ne pourrai pas présenter mon spectacle #JustAGirlVegas le samedi 8 février à @ZapposTheater à @PHVegas. Les remboursements seront disponibles à leur point de vente d’origine ( sic) ”

La chanteuse a également révélé qu’elle était impatiente de reprendre la scène avant la fin du mois de février.

Elle a déclaré sur la plate-forme de micro-blogging: “Je fais tout ce que je peux pour me rétablir et je prévois de revenir sur scène pour mes spectacles du 12 au 22 février. Merci pour tous mes vœux de bien. J’espère vous revoir à Vegas bientôt (sic) ”

Pendant ce temps, Gwen et Blake Shelton ont récemment révélé qu’ils n’avaient pas l’intention de faire un album ensemble.

Le couple aimé a déjà sorti “ Go Ahead and Break My Heart ” en 2016 et a récemment collaboré à nouveau sur “ Nobody But You ” – mais ils ne prévoient pas d’explorer leur partenariat musical avec une collaboration d’un album.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils feraient un album ensemble, Blake a répondu: “Je ne pense pas.”

Gwen était d’accord avec la position de Blake, insistant sur le fait qu’elle aimait simplement pouvoir partager son “talent”.

La beauté blonde a expliqué: “Je ne pense pas non plus. Mais nous avons fait beaucoup de musique ensemble, en fait.

“Nous avons écrit deux chansons ensemble – c’est beaucoup. Parce qu’il ne fait jamais ça. Il partage son talent avec moi!”

Mots clés: Gwen Stefani, Blake Shelton

Retour au flux

.