Gwen Stefani et Blake Shelton veulent-ils un mariage Zoom?

À la suite de la pandémie de COVID-19, de nombreux événements spéciaux, y compris les mariages et les anniversaires, ont dû être reportés. Les célébrités ont été affectées par les restrictions, tout comme les personnes «normales», et sont obligées de modifier leurs plans en personne en faveur d’options virtuelles.

Pourtant, quand il s’agit de planifier un mariage, beaucoup préfèrent garder les choses traditionnelles – et cela semble certainement être le cas avec Blake Shelton et Gwen Stefani. Les deux auraient discuté d’un mariage depuis des mois, et Stefani pourrait peut-être envisager de faire le noeud encore plus tôt que les fans ne le réalisent.

Blake Shelton et Gwen Stefani se sont rencontrés sur le tournage de «The Voice»

Gwen Stefani et Black Shelton

Shelton et Stefani se sont rencontrés pour la première fois en 2014, alors qu’ils travaillaient tous les deux sur le tournage de The Voice, le concours de chant extrêmement populaire. S’il ne fait aucun doute que Shelton et Stefani ont tout de suite réussi, à l’époque, ils étaient tous deux mariés à d’autres personnes.

Shelton était impliquée avec la chanteuse country Miranda Lambert, tandis que Stefani était mariée au chanteur Gavin Rossdale depuis de nombreuses années.

Pourtant, alors que leurs mariages respectifs se dissolvaient, Stefani et Shelton se retrouvèrent compatissants et se rapprochèrent encore plus. Les deux hommes ont commencé à se fréquenter fin 2015, et en 2016, ils ont commencé à sortir en couple.

Bien que Stefani et Shelton aient pu sembler être un couple étrange au début, il est devenu clair pour les fans que les deux étaient censés être ensemble. Ils sont inséparables depuis, les deux stars affichant des photos adorables sur Instagram qui révèlent seulement qu’elles se sont rapprochées au fil des ans.

La rumeur de l’engagement de Blake Shelton et Gwen Stefani

Il était inévitable que des rumeurs de fiançailles commencent dès que Shelton et Stefani commenceraient à sortir ensemble. Bien qu’aucun d’eux n’ait confirmé de projet de mariage, les fans sont certains que ce n’est qu’une question de temps.

Après cinq ans de fréquentation, Shelton et Stefani se sont clairement engagés l’un avec l’autre, Shelton devenant la figure paternelle des trois enfants de Stefani. Les deux ont récemment acheté une maison ensemble, ce qui a fait penser à beaucoup qu’une annonce de fiançailles était imminente.

Pourtant, il n’y a eu aucun mot de Shelton ou Stefani. Certains ont émis l’hypothèse qu’aucune des étoiles n’est très pressée de faire le noeud, étant donné qu’ils ont tous les deux été mariés auparavant et n’ont rien à prouver à personne.

Blake Shelton et Gwen Stefani auront-ils un mariage Zoom?

Shelton et Stefani sont bas, avec le reste du monde, tandis que la pandémie de COVID-19 continue de suivre son cours. Pourtant, un récent rapport révèle que les deux discutent toujours des plans de mariage.

Une source affirme que les deux veulent avoir un mariage dès que «les lignes directrices sur l’éloignement social seront levées» et que Shelton et Stefani sont impatients de célébrer leur engagement l’un envers l’autre avec leur famille et leurs amis. Le rapport indique que les deux veulent avoir un mariage au cours des mois d’été, mais qu’ils ne sont pas liés à une date particulière, et cela ne les dérange même pas s’ils doivent le retarder jusqu’à l’automne.

Pour ces raisons, la source déclare que Stefani n’aime pas avoir une sorte de cérémonie de mariage virtuelle et ne veut pas que sa famille soit témoin de la cérémonie via Zoom ou Skype. En outre, Stefani et Shelton auraient organisé deux cérémonies distinctes, l’une à Oklahoma pour plus d’intimité et l’autre à LA.

Peu importe quand et comment les deux décident de faire leur mariage de rêve, il ne fait aucun doute que ce sera une occasion spéciale dont leur famille et leurs amis se souviendront pour toujours.