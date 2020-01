Gwen Stefani partage une nouvelle photo intime avec Blake Shelton et leurs fans sont jaloux

Le couple a été occupé car ils ont sorti ensemble une nouvelle chanson, “Nobody But You”. Gwen Stefani et Blake Shelton ont partagé plus sur leur relation avec les fans à cause de cela. Découvrez quelle photo intime elle a partagée avec ses fans et comment ils y réagissent.

Le nouveau clip de Gwen Stefani et Blake Shelton montre leur vie privée ensemble

Le clip de “Nobody But You” est sorti. Cela montrait un peu de la vie privée du couple ensemble.

Certaines scènes sont évidemment scénarisées avec Stefani et Shelton dans les bois. Mais il semble aussi y avoir des photos et des vidéos personnelles d’eux.

Shelton est vu au volant d’un camion tandis que Stefani est sur le siège passager pour les enregistrer. Une autre scène les montre en train de se câliner sur un porche d’une propriété en cours de construction. Il y a aussi une série de selfies du couple ensemble dans le clip.

Stefani l’a remercié de l’avoir invitée sur la chanson

Gwen Stefani et Blake Shelton participent au E 2019! Prix ​​du public | Christopher Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Stefani a posté une photo d’un panneau d’affichage d’une image fixe du clip vidéo sur Instagram. Elle avait un message pour Shelton dans la légende.

La légende indique: «@blakeshelton merci u [sic] pour m’avoir emmené avec [sic] sur celui-ci!! #thisisnuts Gx Repost @blakeshelton avec @make_repost

・ ・ ・

Eh bien l’enfer @cmt !! Merci d’avoir mis #NobodyButYou sur grand écran à Times Square! N’oubliez pas de regarder notre nouvelle vidéo si vous ne l’avez pas déjà fait! @gwenstefani #CMT. ”

Shelton avait précédemment révélé pourquoi il la voulait sur la chanson, selon CMT. “C’était une de ces chansons où plus je l’entendais, plus j’en tombais amoureux”, a déclaré le chanteur country selon CMT. «J’ai également réalisé à quel point c’est important pour moi et où j’en suis dans ma vie, et je pense que c’est pourquoi Shane McAnally essayait de me le transmettre. Cela correspond à mon histoire. J’étais sur le point d’entrer et d’enregistrer quand j’ai décidé qu’il fallait Gwen dessus parce que c’est notre chanson. Je pense que c’est magique. ”

Il a ensuite parlé des paroles qu’ils ont chantées ensemble. “Les paroles de cette chanson sont tellement pertinentes, pas seulement pour moi et Gwen, mais je pense que pour beaucoup de gens”, a-t-il déclaré à Nashville Lifestyles. “La chanson n’est pas un conte de fées, mais en même temps, c’est la chanson d’amour la plus épique et la plus touchante que j’aie entendue depuis longtemps, parce que les paroles sont si honnêtes et disent simplement comment c’est.”

Elle a posté une nouvelle photo d’eux s’embrassant

Stefani a posté une photo rapprochée et personnelle d’elle et de Shelton en train de s’embrasser. Elle en a fait sa nouvelle photo de profil sur Twitter le 22 janvier.

Les fans n’ont pas hésité à partager leurs réflexions à ce sujet en répondant au message. «Je suppose que je peux ajouter« jaloux de Blake Shelton »à ma liste de prises de vue 2020. Merci », a tweeté un fan. Une autre personne a écrit: «Je suis tellement amoureux de cette photo de vous et @blakeshelton Gwen. Me fait juste sourire @gwenstefani. Magnifique! #Personne d’autre que toi.”

Il semble que les fans se pâment sur l’image. Bientôt, ils pourront les voir jouer ensemble pour les Grammy Awards le 26 janvier.