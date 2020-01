Gwyneth Paltrow a commenté la photo Instagram de Zendaya et les fans sont furieux

Gwyneth Paltrow a eu une carrière très impressionnante. Elle a joué dans certains des plus grands films d’Hollywood. Cependant, ses objectifs de carrière comprenaient bien plus que le fait d’agir. Elle a écrit plusieurs livres, dont un livre de cuisine sur la vie saine à succès, elle est également chanteuse et femme d’affaires.

Bien qu’elle ait reçu de nombreux éloges pour ses talents d’actrice et d’écrivaine, elle n’est certainement pas étrangère à la controverse. Dans le passé, son site Web, Goop, a fait la promotion de produits et de conseils douteux sur la santé des femmes, ce qui a incité de nombreux fans à remettre en question son niveau d’expertise (et aussi sa raison). Récemment, Paltrow a fait un autre commentaire qui a mis beaucoup de ses fans en colère.

Cette fois, cependant, ses commentaires visaient Zendaya, un autre acteur du MCU.

Gwyneth Paltrow a du mal à se souvenir de ses antécédents professionnels

MCU (Marvel Cinematic Universe) est une franchise média emblématique qui a été créée par les studios Marvel et s’est rapidement développée pour devenir l’une des franchises les plus mondialement reconnues de l’industrie du divertissement. Le MCU a produit plusieurs films, séries télévisées et bandes dessinées depuis 2008. Le premier film que le MCU a fait était Iron Man. Depuis lors, la franchise médiatique emblématique a sorti 22 autres films, dont Thor, Captain America: The First Avenger, Spider-Man: Homecoming et Ant-Man.

Parce qu’il y a eu tellement de films réalisés en si peu de temps et que beaucoup de films se chevauchent, certains des acteurs oublient dans quels films ils ont joué. Et Paltrow avait récemment découvert qu’elle était en fait l’un de ceux des acteurs qui ne pouvaient pas suivre la liste des films Marvel dans lesquels elle était apparue.

Dans Spider-Man: Homecoming, le personnage de Paltrow, Pepper, est apparu rapidement à la fin du film. Cependant, lorsqu’elle a participé à The Chef Show de Netflix, elle et son compatriote acteur et réalisateur Ironman, Jon Favreau, parlaient de Spider-Man: Retrouvailles et elle a été choquée de découvrir qu’elle avait effectivement été dans le film.

Elle avait discuté avec Favreau pendant quelques minutes et insisté sur le fait qu’elle n’était jamais dans ce film. «J’étais dans The Avengers», a-t-elle déclaré catégoriquement à son amie. Quand Favreau insistait pour qu’ils soient dans The Avenger et Spider-Man, elle venait de le regarder comme s’il était fou. Enfin, Favreau a décidé de décrire la scène dans laquelle elle était pour elle et elle a soudainement dit: “C’était Spider-Man?”

Pour la défense de Paltrow, le tournage d’un film MCU peut être très déroutant pour tous les acteurs. Parce que le réalisateur d’un film peut décider de prendre une scène et de la mettre dans un autre film, de nombreux acteurs ne savent pas quel film ils tournent à l’époque.

Gwyneth Paltrow oublie «Spider-Man: Homecoming again»

Après que Paltrow soit apparue dans The Chef Show, elle semblait se souvenir enfin qu’elle était, en fait, dans Spider-Man: Homecoming. Cependant, il semble qu’elle ait récemment eu encore un oubli.

Il y a environ une semaine, Paltrow a commenté une photo de Zendaya. Sur la photo, Zendaya portait exactement la même chemise que Paltrow portait lors de sa séance photo pour Harper’s Bazaar. Quand Paltrow a vu la photo, elle portait: “Dieu merci, je peux dire que j’ai quelque chose en commun avec Zendaya.”

Le commentaire semblait un peu étrange à la plupart des gens car elle et Zendaya avaient déjà quelque chose en commun, ils étaient tous les deux dans le film Spider-Man: Homecoming.

Pourquoi les fans sont-ils si furieux du commentaire de Gwyneth Paltrow sur la photo Instagram de Zendaya?

De nombreux fans peuvent pardonner à Paltrow de ne pas pouvoir se rappeler dans quel film Marvel elle était.

Cependant, ils ont plus de mal à pardonner le fait qu’elle ne semble pas se souvenir de ses co-stars. Ce n’est pas la première fois qu’elle ne se souvient pas de ses co-stars.

Selon ., Paltrow ne se souvenait pas avoir travaillé avec Samuel L. Jackson (qui joue Nick Fury dans plusieurs films MCU).

Cette fois, cependant, les fans ont pensé que c’était une décision très irrespectueuse de commenter l’une des photos de sa co-star et d’admettre ne pas se souvenir de travailler avec elle.