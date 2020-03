Gwyneth Paltrow exhorte les gens à ne pas «abuser de la liberté» en cas de pandémie de coronavirus

2020-03-23 ​​21:30:04

Gwyneth Paltrow a exhorté les gens à ne pas “abuser des libertés que nous avons encore” au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

La fondatrice de Goop a visité un marché fermier au cours du week-end avec son mari Brad Falchuck et a insisté pour qu’elle prenne les mesures de sécurité appropriées – y compris le port d’un masque facial et de gants – pendant son séjour pour limiter la propagation du COVID-19.

Gwyneth a exhorté les autres à prendre la pandémie “au sérieux” et à ne pas se rendre dans les zones surpeuplées, après que des informations ont fait surface dans le monde sur des personnes allant à l’encontre des règles d’auto-isolement et passant le week-end sur les plages ou dans les parcs.

Elle a écrit sur Instagram: “@bradfalchuk et moi étions reconnaissants d’apprendre que notre marché fermier local était ouvert ce matin; nous y sommes allés (en gardant beaucoup de distance) et avons mis des masques et des gants une fois que nous nous sommes approchés du marché, ne les enlevant que lorsque nous étions presque à la maison et il n’y avait pas d’autres piétons à proximité.

“Hier, j’ai entendu des récits de sentiers de randonnée et de parcs bondés. Bien que nous soyons tous sur une courbe d’apprentissage et que nous ne soyons pas toujours parfaits lorsque nous découvrons cette nouvelle norme temporaire, nous devons prendre les ordres au sérieux et ne pas abuser des libertés que nous avons encore; épicerie et courses essentielles, promenades à vélo ou promenades (être discipliné sur le bon protocole). Ce n’est pas le moment de refuser. Nous devons prendre cela au sérieux et nous mettre à l’abri. (sic) ”

L’actrice de 47 ans a ensuite énuméré les activités que les gens peuvent faire depuis leur domicile, y compris “se reconnecter plus profondément” avec leurs proches.

Elle a ajouté: “Il est temps de nicher, de lire, de nettoyer les placards, de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire (écrire un livre, apprendre un instrument ou une langue ou apprendre à coder en ligne, dessiner ou peindre) en passant par les photos, la cuisine et me reconnecter à un niveau plus profond avec les gens que vous aimez. Je trouve de l’espoir dans la générosité, l’amour, la protection et les soins que je vois et ressens à travers notre pays tous les jours et mon cœur s’adresse à toutes les personnes directement affectées ou simplement dans la peur. passer et je parie que notre humanité brillera comme jamais auparavant (sic) “

Mots clés: Gwyneth Paltrow, Brad Falchuck

