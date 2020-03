Gwyneth Paltrow fait l’éloge de son «gentil» mari

2020-03-02 09:30:04

Gwyneth Paltrow a félicité son mari, Brad Falchuk, pour être un “homme d’une infinie gentillesse”.

L’actrice de 47 ans s’est rendue sur Instagram pour souhaiter à Brad Falchuk – qu’elle a épousé en septembre 2018 – un joyeux anniversaire dimanche (01.03.20) et elle a promis de continuer à l’aimer plus chaque jour.

À côté d’une photo de Brad dans une vallée boisée, elle a écrit: “@bradfalchuk aujourd’hui, premier jour de 49 ans. Un homme d’une infinie gentillesse, intégrité et amour.

“De vraie rationalité et patience. Je n’ai jamais rencontré personne avec son niveau de curiosité (en particulier pour la Seconde Guerre mondiale) et son intérêt pour le monde et pour les autres.

“Je l’aime plus aujourd’hui que jamais, mais pas autant que demain. Joyeux anniversaire mon amour.”

Brad a récemment avoué qu’il “ne pouvait pas croire” qu’il était marié au fondateur de Goop – qui a des enfants Apple, 15 ans, et Moses, 13 ans, avec son ex-mari Chris Martin – parce qu’elle est une personne tellement “incroyable”.

Il a dit: “Elle est magnifique et elle est charmante et elle est complètement désarmante.

“Nous avions des antécédents assez similaires – un peu juifs, un peu de la côte Est, son père était un producteur de télévision – et nous avons donc en quelque sorte développé cette très belle amitié … Il y a un public Gwyneth Paltrow, et il y a tout cela des idées sur qui c’est.

“Et la réalité est que la vraie Gwyneth Paltrow est tellement plus incroyable, tellement plus que cela, et c’est celle qui me frappe le plus et que je ne peux pas croire que je suis mariée.

“Toute cette curiosité et cette humilité, ce non-jugement et ce désir de croissance, cette ouverture et cette excitation sur le monde. C’est comme, eh bien, quand c’est votre femme, comment n’avez-vous pas la même approche?”

