Gwyneth Paltrow partage quelle performance de la sienne elle considère comme une «catastrophe»

Gwyneth Paltrow est une star du box-office oscarisée. Avec plus de 50 crédits depuis qu’elle a commencé à jouer dans les années 90, Paltrow est un succès absolu. Elle a même des succès en dehors du cinéma et de la télévision, avec sa marque GOOP. Comme toute personne qui réussit, elle a quelques regrets.

Paltrow a révélé l’un de ces regrets dans une vidéo pour Netflix. Netflix diffuse sa série The Goop Lab avec Gwyneth Paltrow qui a été créée le 24 janvier 2020. Le 27 février, Netflix a publié une vidéo sur leurs réseaux sociaux. Pendant quatre minutes, Paltrow a interviewé son assistant de 10 ans Kevin Keating pour The BFF Test.

L’ascension de Gwyneth Paltrow

Fille de Bruce Paltrow et Blythe Danner, le premier film de Gwyneth Paltrow a été le drame Shout de 1991 avec John Travolta en tant que professeur de musique inspirant. Elle a joué des rôles dans des films importants comme les thrillers Malice et Flesh and Bone, les drames costumés Mme Parker et le Vicious Circle et Jefferson à Paris, et est également apparue en tant que Young Wendy in Hook et étudiante non crédité en enseignement supérieur.

Se7en, le premier rôle de film révolutionnaire pour Paltrow, dans lequel elle a joué Det. La femme de Mills (Brad Pitt) dans le sombre mystère. Après la comédie romantique The Pallbearer, Paltrow a obtenu son rôle principal révolutionnaire en tant que personnage principal d’Emma. Les drames costumés continueront de lui réussir avec Great Expectations et Shakespeare in Love, ce dernier lui valant un Oscar pour avoir joué l’amour de la vie de William Shakespeare (Joseph Fiennes).

Entre les deux, elle a eu des succès Sliding Doors, A Perfect Murder et The Talented Mr. Ripley et des rôles dans Hush, Duets and Bounce, réunissant Paltrow avec Ben Affleck, un costar de Shakespeare. Même les films les moins réussis n’ont pas fait sa liste de regrets.

Gwyneth Paltrow appelle ce film de 2001 son plus grand regret

2001 a également vu Paltrow dans The Royal Tenenbaums. Ce n’était pas son regret. Elle nomme la comédie des Farrelly Brothers Shallow Hal comme telle. Une minute et 45 secondes après le début de la vidéo, elle demande à Keating s’il sait quelle performance est sa moins préférée. Il l’appelle «Shallow Hallow».

«C’était avant votre temps», explique Paltrow. «Voyez ce qui s’est passé, catastrophe.

Keating a convenu: «Je ne sais pas qui vous a dit de le faire, mais ce n’était pas moi. Je ne travaillais pas pour toi. Pas là pour ça. “

Dans Shallow Hal, Tony Robbins hypnotise Hal (Jack Black) pour voir la beauté intérieure des femmes. Paltrow joue une femme en surpoids et porte un gros costume pour ses scènes du monde réel, mais quand Hal la voit, elle apparaît comme Paltrow maigre.

Sa performance préférée n’était pas un film

Avant de demander à Keating son préféré, elle lui a également demandé quel était son préféré. Il a deviné les Grammys et elle a dit qu’il avait raison. Paltrow a interprété «Forget You» avec Cee-Lo Green en 2011.

“Vous savez ce qui est si bizarre, je pensais littéralement à cela dans la voiture sur le chemin et je pense que vous avez raison”, a déclaré Paltrow.

Keating a ajouté: «Je veux dire, qui n’aime pas voir une fille monter sur le piano avec des talons hauts. Bonjour, c’est fait. “