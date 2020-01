Gwyneth Paltrow plaisante que la vie sexuelle est finie maintenant qu’elle vit avec son mari

2020-01-07 19:30:05

Gwyneth Paltrow a plaisanté en disant que sa vie sexuelle deviendrait inexistante maintenant que son mari Brad Falchuk a finalement emménagé – un an après avoir fait le noeud.

L’actrice de 47 ans et son épouse Brad Falchuk ont ​​finalement décidé de vivre ensemble à temps plein – plus d’un an après leur mariage – mais ont repoussé l’idée si longtemps parce qu’ils ne voulaient pas être sous l’un l’autre pieds définitivement et potentiellement ruiner le mystère de leur relation.

S’exprimant dans le numéro de février du magazine Harper’s Bazaar, elle a plaisanté: “Donc, notre vie sexuelle est terminée.”

Elle a ajouté: “Je pensais que c’était vraiment intéressant de voir à quel point c’était résonnant pour les gens. Un de mes meilleurs amis me disait:” C’est mon rêve. N’installe jamais. ”

“Je pense que cela aide certainement à préserver le mystère et à préserver l’idée que cette personne a sa propre vie. C’est donc quelque chose dont j’essaie de rester conscient maintenant que nous fusionnons ensemble.”

La star de ‘Avengers: Endgame’ – qui a des enfants Apple, 15 ans et Moses, 13 ans, avec son ex-mari Chris Martin – a révélé l’année dernière qu’elle et Brad ne passaient que quatre des sept nuits par semaine ensemble, puis les 48 -écrivain âgé de deux ans passera le reste du temps chez lui.

Cependant, en août de l’année dernière, la star blonde a déclaré qu’elle et Brad se déplaçaient lentement ensemble.

Elle expliquait à l’époque: “La vie conjugale a été vraiment bonne. Nous avons mis un an à laisser tout le monde [in the family] prenez-le et laissez la poussière se déposer. Et maintenant nous emménageons ensemble ce mois-ci.

“J’adore mon mari. Il est brillant et profondément gentil. J’ai l’impression qu’il est aussi un égal égal. Et il me pousse de la meilleure des manières. J’aime vraiment être marié. C’est amusant.”

Le couple a fait le lien en septembre 2018 lors d’une cérémonie “privée et petite” à The Hamptons, New York, sur Long Island – huit ans après leur rencontre sur le tournage de “Glee”.

