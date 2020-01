Gwyneth Paltrow révèle qu’elle est «amicale» avec l’ex Brad Pitt

Gwyneth Paltrow n’a pas de “mauvais sang” avec ses ex.

Dans une interview avec Bazar de Harper, la fondatrice de Goop s’est ouverte sur le fait de rester amis avec ses ex, notamment Brad Pitt, qu’elle a fréquenté de 1994 à 1997.

“L’un d’eux est toujours l’un de mes meilleurs amis – un du lycée, Tony Woods”, a déclaré Paltrow à propos d’une relation passée, ajoutant: “Et je suis ami avec Brad Pitt. Je n’ai pas vraiment de mauvais sang . “

Après sa relation avec Pitt, l’actrice a continué à ce jour Ben Affleck, qu’elle a daté jusqu’en 2000. En 2003, Paltrow s’est mariée Jeu froid chanteur Chris Martin. L’ancien couple – qui partage sa fille Apple, 15 ans, et son fils Moïse, 13 ans – a annoncé qu’ils se «séparaient consciemment» après dix ans de mariage lorsqu’ils se sont séparés en 2014.

Comme beaucoup de ses ex, Paltrow est resté un ami proche de Martin et n’a eu que de bonnes choses à dire sur sa petite amie, Dakota Johnson.

“Ce n’est pas comme s’il y avait une ligne d’arrivée:” Oh, nous nous sommes consciemment découplés; nous avons terminé. ” C’est un engagement à vie de réinventer constamment votre relation avec votre ex, ce que vous faites sans doute parce que vous avez des enfants ensemble “, a-t-elle expliqué. “Je ne vois pas de raison de le faire si vous n’avez pas d’enfants ensemble. Certaines personnes le font. Mais je pense que nous avons mis tout le travail dur au début. Je dirais que très rarement, c’est difficile maintenant. Nous ‘ ve appris à communiquer les uns avec les autres. Nous nous aimons. Nous rions. Nous avons le meilleur les uns des autres. C’est vraiment sympa. Cela vous donne l’impression que vous n’avez pas à perdre. “

En ce qui concerne Johnson, Paltrow a expliqué comment elle comprenait pourquoi les gens pouvaient trouver bizarre qu’elle soit proche de la petite amie de son ex-mari. “Je l’aime. Je peux voir à quel point cela pourrait sembler bizarre parce que c’est en quelque sorte non conventionnel”, a-t-elle déclaré. Mais je pense que, dans ce cas, après l’avoir traversé de manière itérative, je l’adore. “

“Je commence toujours à penser au signe de l’esperluette – que pouvez-vous apporter d’autre, au lieu d’être résistant à ou d’être rendu insécurisé par?” elle a ajouté. “Il y a tellement de jus à se pencher sur quelque chose comme ça.”

Beaucoup ont trouvé ça bizarre quand Martin, Johnson, Paltrow et son mari, Brad Falchuk, tous ont passé des vacances ensemble dans les Hamptons l’été dernier. Paltrow a continué à faire les gros titres de ses relations non traditionnelles lorsqu’elle a révélé qu’elle et Falchuck ne vivaient pas ensemble à temps plein après s’être mariés en septembre 2018. La paire n’a pas emménagé ensemble jusqu’à près d’un an plus tard.

“Donc, notre vie sexuelle est terminée”, a plaisanté Paltrow de sa situation de vie maintenant. “Je pensais que c’était vraiment intéressant de voir à quel point c’était résonnant pour les gens. Un de mes meilleurs amis me disait:” C’est mon rêve. N’installe jamais. ” Je pense que cela aide certainement à préserver le mystère et à préserver l’idée que cette personne a sa propre vie. C’est donc quelque chose dont j’essaie de rester conscient maintenant que nous fusionnons ensemble. “

Le numéro de février 2020 de Harper’s Bazaar sortira en kiosque le 21 janvier.

