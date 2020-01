Gwyneth Paltrow se souvient de son expérience MDMA «émotionnelle»

2020-01-25 11:30:03

L’actrice oscarisée Gwyneth Paltrow a révélé qu’elle et Brad Falchuk avaient eu une expérience MDMA “émotionnelle” au Mexique avant de se marier.

Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk ont ​​eu une expérience MDMA “émotionnelle” au Mexique avant de se marier.

L’actrice de 47 ans et Brad, 48 ans – qui se sont mariés en 2018 – ont pris le médicament lorsqu’ils étaient ensemble au Mexique alors qu’ils sortaient ensemble.

S’exprimant sur l’épisode pilote de son émission de télé-réalité Netflix «The Goop Lab», Gwyneth a rappelé: «Je n’ai jamais considéré la MDMA comme un psychédélique et quand je l’ai prise, je n’ai pas halluciné. Comme, ce n’était pas une rave.

“Vous savez, c’était en fait très, très émouvant et j’étais avec mon petit-ami qui est maintenant mon mari, et c’est une personne très empathique, très profondément sage et il a pu m’aider en quelque sorte.”

Pendant ce temps, Brad a récemment avoué qu’il “ne pouvait pas croire” qu’il était marié à Gwyneth.

Le co-créateur de ‘Glee’ est plein d’éloges pour sa femme, admettant qu’il est complètement “frappé” par le “vrai” personnage de son autre moitié derrière son public.

Il a partagé: “Elle est magnifique et elle est charmante et elle est complètement désarmante.

“Nous avions des antécédents assez similaires – un peu juifs, un peu de la côte Est, son père était un producteur de télévision – et nous avons donc en quelque sorte développé cette très belle amitié … Il y a un public Gwyneth Paltrow, et il y a tout cela des idées sur qui c’est.

“Et la réalité est que la vraie Gwyneth Paltrow est tellement plus étonnante, tellement plus que cela, et c’est celle qui me frappe toujours et que je ne peux pas croire que je suis mariée.

“Toute cette curiosité et cette humilité, ce non-jugement et ce désir de croissance, cette ouverture et cette excitation sur le monde. C’est comme, eh bien, quand c’est votre femme, comment n’avez-vous pas la même approche?”

Mots clés: Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk

Retour au flux

.