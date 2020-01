Hailey Baldwin dit que ses doigts tordus de Pinky sont dus à une condition génétique

Hailey Baldwin remet les pendules à l’heure sur l’une de ses parties du corps.

Mardi soir, la mannequin de 23 ans a saisi ses histoires Instagram pour demander à ses fans de “cesser de la rôtir” par-dessus ses doigts “crochus et effrayants”, révélant qu’elle souffrait d’un trouble génétique appelé ectrodactylie.

Instagram

Baldwin, marié avec Justin Bieber, a d’abord partagé une photo de sa main gauche, qui montrait ses superbes bagues de fiançailles et de mariage, ainsi que son petit doigt rose tordu.

“ok, entrons dans la conversation”, a-t-elle écrit à côté de la photo. “parce que je me suis moqué de moi à ce sujet pour toujours, donc je pourrais aussi bien dire à tout le monde pourquoi ils sont si tordus et effrayants.”

Dans un deuxième article, que Baldwin a supprimé depuis, l’hôte “Drop the Mic” a partagé une capture d’écran de la page Wikipedia pour ectrodactylie.

“J’ai cette chose appelée Ectrodactylie”, a-t-elle écrit, par Courrier quotidien. “Et ça fait que mes doigts roses ont l’air comme ça”, a-t-elle poursuivi. “C’est génétique, je l’ai eu toute ma vie. Alors les gens peuvent arrêter de me demander ‘WTF a tort avec ses petits doigts’ voici ce qui ne va pas! Lol.”

“En conclusion, s’il vous plaît, arrêtez de me rôtir à propos de mes petits doigts”, a ajouté Baldwin dans un troisième article.

À la différence de sa femme, Bieber a eu une bonne part d’expérience avec les trolls. Plus tôt ce mois-ci, le chanteur a applaudi les ennemis qui ont critiqué son acné et ont révélé qu’il avait récemment reçu un diagnostic de maladie de Lyme. Il a également déclaré qu’il avait récemment souffert “d’un grave cas de mono chronique qui a affecté ma peau, ma fonction cérébrale, mon énergie et ma santé globale”.

