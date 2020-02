Hailey Baldwin dit que son tour de bouteille de bière a conduit au mariage de Justin Bieber

On dirait Hailey Baldwin doit Jimmy Fallon un grand merci.

En apparaissant sur “Le spectacle de ce soir” Vendredi soir, la mannequin de 23 ans a révélé comment montrer un truc de fête lors d’une précédente interview sur l’émission en avril 2018 avait conduit à son mariage avec Justin Bieber.

Selon Baldwin, après que Bieber ait été témoin de son talent unique – elle peut ouvrir une bouteille de Corona avec ses dents – la chanteuse “Intentions” l’a appelée et a réconcilié leur relation.

“Avez-vous fait des tours de fête?” Fallon a interrogé Baldwin sur une récente séance photo sur l’épisode de vendredi soir. “Eh bien, je dis cela parce que la dernière fois que vous avez participé à notre émission, vous avez fait quelque chose qui était la chose la plus incroyable jamais. Tout le monde en parlait, vous avez ouvert une bouteille de bière avec vos dents. C’était la chose la plus radicale qui soit.”

“C’était vraiment amusant et il y a en fait une autre histoire amusante derrière ça et c’est que la dernière fois que j’étais ici, nous avons fait ce petit truc de fête où j’ai ouvert une bouteille Corona avec mes dents”, se souvient Baldwin. “Le lendemain matin – après la diffusion de l’interview – j’ai reçu un certain appel téléphonique d’une certaine personne.”

Elle a continué: “Et c’était un peu comme,” Hé, comment vas-tu? Je t’ai vu sur Jimmy Fallon hier soir. Tu étais vraiment bien. J’ai adoré ce truc que tu as fait, je ne savais pas que tu pouvais faire ça C’était tellement cool. Je suis maintenant marié à cette certaine personne. “

“J’ai l’impression que Jimmy obtient un petit crédit”, a-t-elle ajouté avec un sourire.

Fallon a ensuite plaisanté: “Merci beaucoup. Vous pensez que je serais invité au mariage.” Sérieusement, l’hôte de fin de soirée a jeté un coup d’œil sur la façon dont le couple, qui s’est marié en septembre 2018, est “magique” ensemble.

le “Déposez le micro” l’hôte a également rappelé le moment où elle et Bieber se sont rencontrés pour la première fois en 2009 lorsque son père, Stephen Baldwin, l’a emmenée à l’ensemble des “Aujourd’hui” montrer pour voir Bieber jouer. À l’époque, Baldwin n’avait que 13 ans, tandis qu’un Bieber âgé de “bébé” avait 15 ans.

“Je sais, cela ressemble à cette situation de mariage arrangée bizarre”, a-t-elle plaisanté, puis a ajouté, “Nous nous sommes rencontrés parce que mon père, il m’a amené au spectacle ‘Aujourd’hui’ quand Justin y a joué. Il n’avait pas plus de 15 ans je pense. .. Il était si nouveau que je ne savais pas encore grand-chose sur lui. C’était vraiment un peu avant tout. “

“Je l’ai rencontré, sa mère et mon père étaient en quelque sorte juste amis et nous les avons invités chez nous le lendemain”, a-t-elle poursuivi. “Lui et sa maman viennent juste de dîner en famille avec moi et ma famille et nous sommes allés au bowling.”

Quelques mois après avoir réconcilié leur histoire d’amour en avril 2018, Baldwin et Bieber, maintenant âgés de 25 ans, se sont mariés lors d’une cérémonie au palais de justice de New York en septembre suivant. Un an plus tard, les deux se sont à nouveau mariés lors d’une belle cérémonie entourée de leur famille et de leurs amis – et d’une liste d’invités de premier plan – à Bluffton, en Caroline du Sud.

Également au cours de son entrevue «Tonight Show», Baldwin a parlé de son apparition sur la révélation de la série documentaire YouTube de son mari, «Justin Bieber: Seasons». Voir ce qu’elle avait à dire sur l’expérience dans le clip ci-dessous.

