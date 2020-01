Hailey Baldwin refuse de supporter la dure façon dont les fans traitent Justin Beiber

Ce n’est pas un secret que la pop star Justin Bieber n’a pas eu une vie aussi facile. Bien qu’il soit devenu une icône internationale à un jeune âge et qu’il ait vendu des spectacles dans le monde entier, il semble toujours y avoir des gens en ligne qui déprécieront tout ce qu’il fait.

Récemment, l’épouse de Bieber, la mannequin Hailey Baldwin, a baissé le pied et refusé de permettre aux internautes négatifs de rejoindre son mari. Lisez la suite pour découvrir ce qui s’est passé et pourquoi Baldwin ne supporte plus les ennemis de Bieber.

Justin Bieber a récemment révélé qu’il souffrait de la maladie de Lyme

Plus tôt ce mois-ci, Bieber est allé sur Instagram pour faire des aveux à ses partisans. Après que TMZ a publié un article sur le diagnostic de maladie de Lyme chez Bieber, le chanteur a confirmé cette information à son fan.

«Alors que beaucoup de gens n’arrêtaient pas de dire que Justin Bieber ressemblait à de la merde, à cause de la méthamphétamine, etc., ils n’ont pas réalisé que j’ai récemment été diagnostiqué avec la maladie de Lyme, non seulement cela, mais j’ai eu un cas grave de mono chronique qui a affecté ma peau, mon cerveau fonction, l’énergie et la santé globale », a écrit Bieber. “Ces choses seront expliquées plus en détail dans une série de docu que je mettrai sur YouTube sous peu … vous pouvez apprendre tout ce que j’ai combattu et surmonté !! Cela a été une couple d’années difficiles, mais obtenir le bon traitement qui aidera à traiter cette maladie incurable jusqu’à présent et je serai de retour et mieux que jamais. PAS DE CAP. “

Selon le CDC, une personne peut contracter la maladie de Lyme si elle est mordue par une tique à pattes noires qui a été infectée par certaines bactéries pathogènes. La maladie est connue pour infecter des parties du corps telles que le cœur, les articulations et le système nerveux. Il n’y a pas de remède connu pour la maladie de Lyme, mais elle peut être traitée de différentes manières.

Mis à part Bieber, plusieurs célébrités ont été ouvertes sur la vie avec la maladie de Lyme. Par exemple, Yolanda Hadid et deux de ses enfants luttent quotidiennement contre la maladie de Lyme. Pendant ce temps, Avril Lavigne a également partagé qu’elle avait été diagnostiquée avec elle en 2014 et que la maladie l’avait laissée coincée «au lit pendant deux ans».

Certaines personnes en ligne se sont moquées du message de Justin Bieber

Justin Bieber | Dimitrios Kambouris / .

Alors que Bieber a reçu beaucoup de soutien des fans qui lui souhaitent bonne chance, certaines personnes ont décidé de se moquer de Bieber et de minimiser la gravité de son état. Une navigation en ligne dans les sections de commentaires sur Internet montre des messages sur Bieber truquant son diagnostic pour faire une excuse pour son apparence. Il y a aussi des affirmations ignorantes sur Baldwin et les sœurs Hadid donnant la maladie de Bieber Lyme et la mono chronique.

Hailey Baldwin a immédiatement défendu Justin Bieber

Au lieu de rester assise et de laisser Bieber être affectée par les commentaires méchants, Baldwin n’a pas hésité à défendre son mari. S’adressant à Twitter, elle a écrit quelques messages à toutes les personnes ignorantes qui se moquaient de Bieber.

“Pour ceux qui essaient de minimiser la gravité de la maladie de Lyme”, a écrit Baldwin. «Faites vos recherches et écoutez les histoires de personnes qui en souffrent depuis des années. Se moquer et rabaisser une maladie que vous ne comprenez pas n’est jamais le chemin, il suffit de vous éduquer. “

Elle a ensuite crédité la famille Hadid pour l’avoir aidée, elle et Bieber, dans ce voyage. Baldwin a poursuivi: «Je veux dire un énorme merci à @YolandaHadid et @bellahadid et @GiGiHadid pour m’avoir apporté tant de clarté et d’informations sur la maladie de Lyme et pour avoir aidé à répondre à mes questions sur le plan d’action, les symptômes, etc. Je vous aime 3 femmes incroyables ! et envoyer tant d’amour à @AvrilLavigne merci pour tout ce que vous faites pour éduquer les gens sur Lyme. Tu es incroyable.”