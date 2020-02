Hailey Baldwin révèle sa règle d’une chambre avec Justin Bieber

Hailey Baldwin dévoile quelques détails sur son mariage avec l’une des plus grandes superstars du monde.

Dans une interview pour le dernier Elle magazine, où elle joue la cover girl, la mannequin recherchée parle de sa relation avec Justin Bieber et comment les deux se font une maison ensemble en tant que jeunes mariés, y compris en établissant quelques limites.

“Nous avons une règle: pas de téléphone au lit à moins que ce ne soit absolument nécessaire”, a déclaré le jeune homme de 23 ans.

“J’essaie de lire plus que d’être sur mon téléphone au lit”, a-t-elle expliqué, ajoutant: “J’apprécie vraiment être à la maison plus que j’aime être absent”, ce qui inclut la paire qui passe son temps à “câliner sur le canapé” et à regarder ” Friends “rediffuse avec leurs deux chats, Sushi et Thon.

Alors que Hailey et Justin s’installent bien après leurs noces étoilées en septembre dernier, la route vers le mariage n’a pas été facile car Justin se débattait avec une bataille de santé privée.

“J’avais envie de mettre un mariage au milieu de tout cela serait vraiment mouvementé et stressant”, a révélé Hailey. “Il était vraiment malade. Il a la maladie de Lyme, et il était aux prises avec un tas de trucs médicaux. Nous n’avions pas de diagnostic. Et c’était difficile parce que tout le monde de l’extérieur était super méchant et critique, disant qu’il ressemblait à il était drogué, disant à quel point il avait l’air malsain, alors qu’en vérité, il n’était pas en bonne santé et nous ne savions pas pourquoi. “

Elle a dit qu’il a fallu des mois avant qu’ils ne trouvent comment obtenir l’aide appropriée de Justin, mais maintenant “il est parfaitement en bonne santé”.

“Mais en passant par là et en essayant de dire:” Alors, où se situe notre mariage? ” ne ressemblait pas du tout à l’ambiance. “

Hailey attribue leur foi solide en tant que chrétiens dévots et membres de l’église Hillsong pour les avoir réunis et continuer à être leur fondation.

“Pouvoir partager cela les uns avec les autres – avoir ce lien de foi et de spiritualité – c’est tellement [critical] pour nous. C’est la partie la plus importante de notre relation, suivre Jésus ensemble, faire partie de la communauté ecclésiale ensemble. C’est tout “, a-t-elle dit.

Hailey a ensuite expliqué à quel point elle était ravie de suivre Justin lors de sa prochaine tournée mondiale, “étant son partenaire” pendant le calendrier exténuant et passant le rare temps seul en tant que “femme”, comme il aime l’appeler.

Quant à savoir si leurs amis se moquent de la “femme” et des autres gestes romantiques du couple, Hailey a déclaré: “C’est sans fin”.

“Nous parlerons ensemble et serons tous mignons et ennuyeux, parler de bébé, et mes amis seront dans mon oreille comme,” Euh, je veux littéralement vomir. Je vous déteste les gars “,” a-t-elle dit avec un rire. “J’étais la troisième roue depuis un certain temps avec beaucoup de mes amis, donc je ne me sens pas mal.”

