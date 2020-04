Hailey Bieber dit qu’elle est plus heureuse qu’elle ne l’a été depuis des “ mois ”

2020-04-05 11:30:06

Le mannequin américain Hailey Bieber a admis qu’elle est actuellement plus heureuse qu’elle ne l’a “ressenti en quelques mois”.

Hailey Bieber se sent plus heureuse qu’elle ne l’a ressenti “en mois”.

La mannequin de 23 ans a révélé qu’elle savoure son temps en quarantaine avec son mari Justin Bieber, admettant que la pandémie de coronavirus a permis au couple aimé de passer du bon temps ensemble.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, Hailey a déclaré qu’elle avait récemment appris à apprécier “les petites choses simples de la vie qui me rendent vraiment heureux”.

La beauté blonde – qui est actuellement avec Justin au Canada – a déclaré: “Je pensais que j’allais avoir beaucoup d’anxiété à travers ce processus et il y en a eu.

“Mais cela m’a aussi vraiment montré que la simplicité de la vie et le fait de tout rappeler m’ont rendu si heureux.

«Je suis plus heureux que je ne le ressentais depuis des mois, juste parce que je peux être discret et simplement accrocher, et ne pas avoir de choses à l’horaire. Je me sens vraiment reconnecté avec moi-même et cela m’a rendu vraiment heureux de façon inattendue.

Hailey et Justin sont actuellement basés dans leur domaine de 9 000 pieds carrés en Ontario.

Et le modèle admet qu’ils sont dans une position privilégiée au milieu de la pandémie.

Elle a partagé: “Nous avons un endroit ici et nous sommes très chanceux d’avoir beaucoup d’espace pour se promener et se déplacer.

“Je jure que j’ai l’impression d’avoir fait tellement plus de choses dans cette quarantaine que je ne l’ai fait en un an.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait réussi à faire pendant le verrouillage, Hailey a expliqué: “Des livres que j’ai dit que j’allais lire, des spectacles que j’avais dit que j’allais consulter, des appels avec des gens que j’avais dit que j’allais faire et faire.

“C’est comme si vous n’aviez pas d’autre choix que de faire les choses que vous mettez de côté.”

Mots clés: Hailey Bieber, Justin Bieber

