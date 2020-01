Hailey Bieber soutenu par Gigi et Bella Hadid

2020-01-09 12:30:04

Hailey Bieber a reçu le soutien de Gigi et Bella Hadid suite au diagnostic de la maladie de Lyme de son mari Justin Bieber.

Le chanteur de 25 ans a révélé sur Instagram mercredi (08.01.20) qu’il souffrait de la maladie infectieuse – qui se transmet par les tiques – et sa femme a félicité ses amis pour avoir été une excellente source d’informations et de conseils sur la condition.

Louant les sœurs et leur mère Yolanda Hadid – qui, ainsi que Bella, a également la maladie de Lyme – Hailey a écrit sur Twitter: “Je veux dire un énorme merci à @YolandaHadid et @bellahadid et @GiGiHadid pour m’avoir apporté tant de clarté et des informations sur la maladie de Lyme et pour avoir aidé à répondre à mes questions sur la marche à suivre, les symptômes, etc. Je vous aime 3 femmes incroyables! (sic) ”

Le mannequin de 23 ans a également fustigé ceux qui s’étaient moqués de Justin après sa révélation de santé.

Elle a tweeté: “Pour ceux qui essaient de minimiser la gravité de la maladie de Lyme. Faites vos recherches et écoutez les histoires des personnes qui en souffrent depuis des années.

“Se moquer et rabaisser une maladie que vous ne comprenez pas n’est jamais le chemin, il suffit de vous éduquer.”

Le hitmaker “ Believe ” a révélé son diagnostic et a confirmé qu’il expliquerait davantage sa bataille dans sa prochaine série de documentaires YouTube, “ Justin Bieber: Seasons ”.

Justin a également affirmé avoir combattu “un cas grave de mono chronique”, et a déclaré qu’il travaillait dur pour “surmonter” ses maux.

Partageant une capture d’écran d’une histoire publiée par TMZ qui a annoncé la nouvelle de son diagnostic de la maladie de Lyme, il a écrit: “Alors que beaucoup de gens n’arrêtaient pas de dire que Justin Bieber ressemblait à de la merde, de la méthamphétamine, etc., ils n’ont pas réalisé que j’avais a été récemment diagnostiqué avec la maladie de Lyme, non seulement cela, mais a eu un cas grave de mono chronique qui a affecté ma peau, la fonction cérébrale, l’énergie et la santé globale. Ces choses seront expliquées plus loin dans une série de documents que je mets sur YouTube sous peu .. vous pouvez apprendre tout ce que j’ai lutté et surmonté !! Cela a été une couple d’années difficiles mais obtenir le bon traitement qui aidera à traiter cette maladie incurable jusqu’à présent et je serai de retour et mieux que jamais AUCUN CAP (sic) “

